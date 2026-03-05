أعلنت أ ف ب، دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وسُمع دوي انفجارات في الساعات الأخيرة في قواعد أمريكية بالكويت وقطر، بالإضافة إلى قاعدة بحرية أمريكية في السعودية.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض ثلاثة صواريخ كروز كما وردت أنباء عن أضرار لحقت بمكاتب أمازون في البحرين.



أعلنت وزارة الداخلية القطرية في الساعة الماضية إجلاء السكان في محيط السفارة الأمريكية، كإجراء احترازي.

أفادت تقارير لبنانية، بأن الجيش الإسرائيلي هاجم قرية ثولين ومجدل سالم في جنوب لبنان، كما شن هجوماً آخر في الضاحية الجنوبية لبيروت.







