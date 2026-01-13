قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
لإحياء سنة النبي قبل النوم.. 5 أعمال إذا فعلتها تؤجر عليها
بقوة 279 حصانًا.. مواصفات إنفينيتي QX60 الرياضية 2026
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية
بعد هطول الأمطار.. كيف تتعامل كفر الشيخ مع تقلبات الطقس؟
مفاجأة.. باريس إف سي يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا
ميكالي يتحدث عن تدريب الزمالك: شرف كبير وتقدير لمسيرتي
خاص| مهلة شهر لتصحيح المسار.. لؤي دعبس: اتحاد الملاكمة منقسم وسنتوجه للوزير قبل سحب الثقة
مستعدون لأي سيناريو.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران
أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف حركة الصيد لحين استقرار الطقس
رياضة

سيلتا فيجو يسقط إشبيلية بهدف قاتل في الدوري الإسباني

حمزة شعيب

حقق سيلتا فيجو فوزًا قاتلًا على نظيره إشبيلية بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني موسم 2025-2026، في مباراة أقيمت مساء الإثنين.

وسجل ماركوس ألونسو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة ويواصل استفاقته في البطولة بعد فوزه أيضًا على فالنسيا في الجولة السابقة.

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد سيلتا فيجو إلى 29 نقطة محتلاً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر، مواصلًا سلسلة نتائجه السلبية بعد الهزيمة الرابعة على التوالي، والتي سبقتها خسائر أمام ألافيس وريال مدريد وليفانتي.

ويستعد إشبيلية لمواجهة إلتشي في الجولة 20 من الدوري يوم 19 يناير الجاري، بينما سيواجه سيلتا فيجو رايو فاييكانو يوم 18 يناير، في محاولة لمواصلة سلسلة الانتصارات وتعزيز مركزه في جدول ترتيب الليجا.

إشبيلية سيلتا فيجو الدوري الإسباني

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
الرضع
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

