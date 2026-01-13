سيلتا فيجو يسقط إشبيلية بهدف قاتل في الدوري الإسباني

حقق سيلتا فيجو فوزًا قاتلًا على نظيره إشبيلية بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني موسم 2025-2026، في مباراة أقيمت مساء الإثنين.

وسجل ماركوس ألونسو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة ويواصل استفاقته في البطولة بعد فوزه أيضًا على فالنسيا في الجولة السابقة.

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد سيلتا فيجو إلى 29 نقطة محتلاً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر، مواصلًا سلسلة نتائجه السلبية بعد الهزيمة الرابعة على التوالي، والتي سبقتها خسائر أمام ألافيس وريال مدريد وليفانتي.

ويستعد إشبيلية لمواجهة إلتشي في الجولة 20 من الدوري يوم 19 يناير الجاري، بينما سيواجه سيلتا فيجو رايو فاييكانو يوم 18 يناير، في محاولة لمواصلة سلسلة الانتصارات وتعزيز مركزه في جدول ترتيب الليجا.