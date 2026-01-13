مفاجأة.. باريس إف سي يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا

شهدت بطولة كأس فرنسا واحدة من أكبر مفاجآتها، بعدما ودّع باريس سان جيرمان، حامل اللقب والبطل التاريخي للمسابقة، منافسات البطولة من دور الـ32، عقب خسارته أمام جاره باريس إف سي بهدف دون رد، في مباراة مثيرة حبست أنفاس الجماهير حتى صافرة النهاية.

هدف قاتل يُنهي أحلام حامل اللقب

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 74 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب نانيتامو إيكوني، الذي استغل تمريرة حاسمة رائعة من النجم الجزائري إيلان كبال، ليضع الكرة في الشباك ويمنح فريقه أفضلية ثمينة حافظ عليها حتى نهاية اللقاء.

وعلى الرغم من محاولات باريس سان جيرمان المتكررة للعودة في النتيجة، فإن دفاع باريس إف سي ظهر منظمًا وصلبًا، ونجح في غلق المساحات أمام نجوم الفريق الباريسي.

تفوق تكتيكي وتألق جماعي لباريس إف سي

ظهر باريس إف سي بصورة مميزة من الناحية التكتيكية، حيث اعتمد على الانضباط الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة، مستغلًا المساحات خلف دفاع باريس سان جيرمان. ونجح لاعبو الفريق في فرض أسلوبهم، ليحققوا فوزًا تاريخيًا يُسجل بأحرف من ذهب في مسيرة النادي.

سقوط مفاجئ بعد التتويج بالسوبر الفرنسي

وجاءت هذه الخسارة المفاجئة بعد أيام قليلة فقط من تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي، عقب مواجهة مثيرة أمام أولمبيك مارسيليا أُقيمت في الكويت.

وكان الفريق الباريسي متقدمًا في البداية بهدف دون رد، قبل أن يقلب مارسيليا الطاولة ويتقدم بنتيجة 2-1 حتى الدقائق الأخيرة، إلا أن جونزالو راموس خطف هدف التعادل في الدقيقة 90+5، لتمتد المباراة إلى ركلات الترجيح.

شوفالييه بطل السوبر وصدمة الكأس

وفي ركلات الترجيح، تألق الحارس شوفالييه بشكل لافت، وقاد باريس سان جيرمان للتتويج بلقب السوبر الفرنسي الرابع عشر في تاريخه.

لكن نشوة التتويج لم تدم طويلًا، بعدما تلقى الفريق صدمة الخروج المبكر من كأس فرنسا، ليؤكد أن كرة القدم لا تعترف بالتوقعات، وأن المفاجآت تظل العنوان الأبرز للمسابقة



