قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
لإحياء سنة النبي قبل النوم.. 5 أعمال إذا فعلتها تؤجر عليها
بقوة 279 حصانًا.. مواصفات إنفينيتي QX60 الرياضية 2026
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية
بعد هطول الأمطار.. كيف تتعامل كفر الشيخ مع تقلبات الطقس؟
مفاجأة.. باريس إف سي يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا
ميكالي يتحدث عن تدريب الزمالك: شرف كبير وتقدير لمسيرتي
خاص| مهلة شهر لتصحيح المسار.. لؤي دعبس: اتحاد الملاكمة منقسم وسنتوجه للوزير قبل سحب الثقة
مستعدون لأي سيناريو.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران
أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف حركة الصيد لحين استقرار الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة.. باريس إف سي يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
رباب الهواري

شهدت بطولة كأس فرنسا واحدة من أكبر مفاجآتها، بعدما ودّع باريس سان جيرمان، حامل اللقب والبطل التاريخي للمسابقة، منافسات البطولة من دور الـ32، عقب خسارته أمام جاره باريس إف سي بهدف دون رد، في مباراة مثيرة حبست أنفاس الجماهير حتى صافرة النهاية.

هدف قاتل يُنهي أحلام حامل اللقب

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 74 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب نانيتامو إيكوني، الذي استغل تمريرة حاسمة رائعة من النجم الجزائري إيلان كبال، ليضع الكرة في الشباك ويمنح فريقه أفضلية ثمينة حافظ عليها حتى نهاية اللقاء.

وعلى الرغم من محاولات باريس سان جيرمان المتكررة للعودة في النتيجة، فإن دفاع باريس إف سي ظهر منظمًا وصلبًا، ونجح في غلق المساحات أمام نجوم الفريق الباريسي.

تفوق تكتيكي وتألق جماعي لباريس إف سي

ظهر باريس إف سي بصورة مميزة من الناحية التكتيكية، حيث اعتمد على الانضباط الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة، مستغلًا المساحات خلف دفاع باريس سان جيرمان. ونجح لاعبو الفريق في فرض أسلوبهم، ليحققوا فوزًا تاريخيًا يُسجل بأحرف من ذهب في مسيرة النادي.

سقوط مفاجئ بعد التتويج بالسوبر الفرنسي

وجاءت هذه الخسارة المفاجئة بعد أيام قليلة فقط من تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي، عقب مواجهة مثيرة أمام أولمبيك مارسيليا أُقيمت في الكويت.

وكان الفريق الباريسي متقدمًا في البداية بهدف دون رد، قبل أن يقلب مارسيليا الطاولة ويتقدم بنتيجة 2-1 حتى الدقائق الأخيرة، إلا أن جونزالو راموس خطف هدف التعادل في الدقيقة 90+5، لتمتد المباراة إلى ركلات الترجيح.

شوفالييه بطل السوبر وصدمة الكأس

وفي ركلات الترجيح، تألق الحارس شوفالييه بشكل لافت، وقاد باريس سان جيرمان للتتويج بلقب السوبر الفرنسي الرابع عشر في تاريخه.

لكن نشوة التتويج لم تدم طويلًا، بعدما تلقى الفريق صدمة الخروج المبكر من كأس فرنسا، ليؤكد أن كرة القدم لا تعترف بالتوقعات، وأن المفاجآت تظل العنوان الأبرز للمسابقة


 

باريس اف سي باريس سان جيرمان كأس فرنسا اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

ترشيحاتنا

المستشار هشام بدوي

وزير الأوقاف يهنئ المستشار هشام بدوي برئاسة مجلس النواب

أنشطة الدورة التدريبية لأئمة وقضاة من الفلبين

الأوقاف تواصل أنشطة الدورة التدريبية لأئمة وقضاة من الفلبين

الصلاة

ما حكم من يؤخر الصلاة عن وقتها؟.. عالم بالأوقاف يجيب

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد