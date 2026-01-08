باريس سان جيرمان يتقدم بهدف نظيف على مارسيليا بالشوط الأول في نهائي السوبر الفرنسي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا بتقدم باريس بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي يقام على ملعب جابر الأحمد الصباح في العاصمة الكويتية الكويت، في إطار مباراة نهائي كأس السوبر الفرنسي.

سجل هدف باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي في الدقيقة 13 من انطلاق المباراة بعد تلقيه كرة سحرية من فيتينيا ليضعها من فوق حارس مرمى مارسيليا.

تشكيل باريس سان جيرمان

كشف لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن التشكيل الرسمي لخوض مواجهة أولمبيك مارسيليا في نهائي كأس السوبر الفرنسي.

وانطلقت مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا في نهائي كأس السوبر الفرنسي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت الكويت، في اللقاء الذي يقام على ملعب جابر الأحمد الصباح في العاصمة الكويتية الكويت.

التشكيل الرسمي لـ باريس سان جيرمان لخوض مواجهة أولمبيك مارسيليا في نهائي كأس السوبر الفرنسي على ملعب جابر الأحمد الصباح بالكويت التي تستضيف النسخة الحالية من البطولة.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة أولمبيك مارسيليا في السوبر الفرنسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوكاس شافيلييه.

خط الدفاع: زائير إيميري- ماركينيوس- ويليام باتشو- نونو مينديز

خط الوسط: جواو نيفيز- فابيان رويز- فيتينيا- ديزيري دوي.

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا- عثمان ديمبيلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ريناتو مارين- مارتن جيمس- برادلي باركولا- إيليا زاباراني- لوكاس هيرنانديز- سيني مايولو- نسوكي- جونزالو راموس- برادلي باركولا.

تشكيل مارسيليا ضد باريس سان جيرمان

أعلن الجهاز الفني لنادي مارسيليا عن التشكيل الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس السوبر الفرنسي.

تشكيل مارسيليا

ويخوض مارسيليا اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رولي.

الدفاع: بافارد، باليردي، ميدينا.

الوسط: ويا، كوندوجبيا، هوجبيرج، إيمرسون.

الهجوم: جرينوود، جويري، بايكساو.

باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء متسلحًا بتاريخه العريض في البطولة، إذ يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 13 بطولة، من بينها آخر ثلاثة مواسم متتالية، بينما خسر النهائي خمس مرات، كان آخرها عام 2021.

في المقابل، توّج مارسيليا بالكأس 3 مرات أعوام 1971 و2010 و2011، وخسره في ثلاث مناسبات أخرى، ليجمع الفريقان موعدًا جديدًا هو الثالث بينهما في السوبر الفرنسي، بعدما اقتسم الطرفان الفوز في مواجهتي 2010 و2020.

وتحمل مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا طابعًا ثأريًا للفريق الباريسي، الساعي لرد اعتباره من خسارته الوحيدة في الدوري الفرنسي هذا الموسم أمام مارسيليا، بهدف دون رد، في لقاء الجولة الخامسة الذي أقيم على ملعب "فيلودروم" يوم 22 سبتمبر الماضي.

ويخوض الفريقان المباراة بمعنويات متباينة؛ إذ حقق باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا على باريس إف سي (2-1) في الدوري، تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، بينما تلقى مارسيليا خسارة مفاجئة على ملعبه أمام نانت (0-2)، ما زاد من الضغوط قبل قمة السوبر.