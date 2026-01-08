تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا في بطولة كأس السوبر الفرنسي

كشف لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن التشكيل الرسمي لخوض مواجهة أولمبيك مارسيليا في نهائي كأس السوبر الفرنسي.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا في نهائي كأس السوبر الفرنسي بتمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت الكويت، في اللقاء الذي يقام على ملعب جابر الأحمد الصباح في العاصمة الكويتية الكويت.

التشكيل الرسمي لـ باريس سان جيرمان لخوض مواجهة أولمبيك مارسيليا في نهائي كأس السوبر الفرنسي على ملعب جابر الأحمد الصباح بالكويت التي تستضيف النسخة الحالية من البطولة.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة أولمبيك مارسيليا في السوبر الفرنسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوكاس شافيلييه.

خط الدفاع: زائير إيميري- ماركينيوس- ويليام باتشو- نونو مينديز

خط الوسط: جواو نيفيز- فابيان رويز- فيتينيا- ديزيري دوي.

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا- عثمان ديمبيلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: ريناتو مارين- مارتن جيمس- برادلي باركولا- إيليا زاباراني- لوكاس هيرنانديز- سيني مايولو- نسوكي- جونزالو راموس- برادلي باركولا.