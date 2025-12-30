فيتينيا نجم باريس سان جيرمان: 2025 عام «شبه مثالي»

أشاد نجم باريس سان جيرمان، فيتينيا، بالأداء الذي قدمه الفريق خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن عام 2025 كان عامًا «مثاليًا أو يقترب من المثالية»، خاصة بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا.

تصريحات فيتينيا

وفي تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قال فيتينيا: "يمكننا الحديث عن عدم قدرتنا على الفوز بكأس العالم للأندية، لكن الحقيقة أننا وصلنا إلى المراحل النهائية بعد تقديم بطولة رائعة، وخسرنا بفارق ضئيل أمام تشيلسي، الذي كان الأفضل. الفوز بلقب دوري الأبطال كان بلا شك أهم إنجاز هذا الموسم، وقدمه لنا الجماهير بطريقة مذهلة ستظل ذكرى لا تُنسى".

وأضاف: "نحن فريق جماعي، ونضع الجماعية فوق كل شيء. عندما يكون الفريق هو الأول، يأتي التفوق الفردي لاحقًا. هذا ما قلته عند استلامي جائزة جلوب سوكر، فأنا أركز على الفريق وألعب من أجله، والجوائز الفردية تأتي كنتيجة طبيعية".

قيمة لاعبي باريس سان جيرمان

وأكد فيتينيا على قيمة كل لاعب في باريس سان جيرمان، موضحًا: "في هذا الفريق، إما أننا جميعًا لا غنى عنا، أو لا أحد كذلك. لقد أثبتنا أننا فريق قوي، ونستمر في المنافسة حتى مع غياب بعض اللاعبين".

وعن التدريب والعمل مع المدرب لويس إنريكي، قال فيتينيا: "إنريكي يطلب الكثير، والالتزام هو الأمر الذي لا يمكن أن يغيب أبدًا مع هذا المدرب".

كما كشف فيتينيا عن أبرز لاعبي الوسط الذين ألهموه لتطوير مستواه، مؤكداً أن أندريس إنييستا كان مرجعه الكبير، يليه لوكا مودريتش.

الانتقال إلى ريال مدريد

يُذكر أن تقارير عديدة ربطت فيتينيا بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل، وسط اهتمام واضح من النادي الإسباني بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي بعد موسم مميز مع باريس سان جيرمان.