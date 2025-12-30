قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
إصلاح أعطال منصة امتحان البرمجة.. والتعليم: الدرجات لن تظهر للطلاب
كلب يعقر مدرسة داخل النادي الأهلي.. والمصابة تتهم الإدارة بالإهمال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فيتينيا نجم باريس سان جيرمان: 2025 عام «شبه مثالي»

إسلام مقلد

أشاد نجم باريس سان جيرمان، فيتينيا، بالأداء الذي قدمه الفريق خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن عام 2025 كان عامًا «مثاليًا أو يقترب من المثالية»، خاصة بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا.

تصريحات فيتينيا

وفي تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قال فيتينيا: "يمكننا الحديث عن عدم قدرتنا على الفوز بكأس العالم للأندية، لكن الحقيقة أننا وصلنا إلى المراحل النهائية بعد تقديم بطولة رائعة، وخسرنا بفارق ضئيل أمام تشيلسي، الذي كان الأفضل. الفوز بلقب دوري الأبطال كان بلا شك أهم إنجاز هذا الموسم، وقدمه لنا الجماهير بطريقة مذهلة ستظل ذكرى لا تُنسى".

وأضاف: "نحن فريق جماعي، ونضع الجماعية فوق كل شيء. عندما يكون الفريق هو الأول، يأتي التفوق الفردي لاحقًا. هذا ما قلته عند استلامي جائزة جلوب سوكر، فأنا أركز على الفريق وألعب من أجله، والجوائز الفردية تأتي كنتيجة طبيعية".

قيمة لاعبي باريس سان جيرمان

وأكد فيتينيا على قيمة كل لاعب في باريس سان جيرمان، موضحًا: "في هذا الفريق، إما أننا جميعًا لا غنى عنا، أو لا أحد كذلك. لقد أثبتنا أننا فريق قوي، ونستمر في المنافسة حتى مع غياب بعض اللاعبين".

وعن التدريب والعمل مع المدرب لويس إنريكي، قال فيتينيا: "إنريكي يطلب الكثير، والالتزام هو الأمر الذي لا يمكن أن يغيب أبدًا مع هذا المدرب".

كما كشف فيتينيا عن أبرز لاعبي الوسط الذين ألهموه لتطوير مستواه، مؤكداً أن أندريس إنييستا كان مرجعه الكبير، يليه لوكا مودريتش.

الانتقال إلى ريال مدريد

يُذكر أن تقارير عديدة ربطت فيتينيا بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل، وسط اهتمام واضح من النادي الإسباني بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي بعد موسم مميز مع باريس سان جيرمان.

