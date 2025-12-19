قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إصابة قوية تبعد حارس باريس سان جيرمان عن الفريق الفترة المقبلة

مجدي سلامة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، أن حارس مرماه ماتفي سافونوف أصيب بكسر في يده خلال ركلات الترجيح في نهائي كأس الإنتركونتيننتال، في حين عجز المدرب لويس إنريكي عن تفسير استمرار اللاعب الروسي في اللعب.

وكان سافونوف قد تصدى لأربع ركلات ترجيح ليمنح أبطال أوروبا لقب كأس الإنتركونتيننتال بعد تعادلهم 1-1 مع فلامنجو البرازيلي في المباراة النهائية يوم الأربعاء.

لكن باريس سان جيرمان كشف أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا يعاني من كسر في يده اليسرى وسيتم إعادة تقييم حالته في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع، مما يضمن غيابه عن مباراة كأس فرنسا يوم السبت ضد فاندي فونتيني قبل العطلة الشتوية.

قال لويس إنريكي للصحفيين: "لا أستطيع تفسير الأمر، إنه أمر لا يُصدق، لكن اللاعب لا يعرف كيف حدث. نعتقد أنه قام بحركة غريبة أثناء ركلة الجزاء الثالثة. لقد أصيب بكسر".

وأضاف: "مع اندفاع الأدرينالين، لا بد أنه أكمل ركلات الترجيح رغم الكسر. من المذهل كيف يمتلك جميع اللاعبين، بمن فيهم سافونوف، القدرة على مساعدة الفريق، وأن يكونوا دائمًا على أهبة الاستعداد لتقديم العون. هذه هي العقلية التي نريدها. يجب أن تكون مستعدًا لمساعدة الفريق والعمل بجد طوال الوقت".

وقال لويس إنريكي إنه لم يتحدث مع سافونوف بعد، لكن الإصابة ربما تكون إشارة إلى أنه بحاجة للراحة.

وأضاف المدرب الإسباني: "الجميع يتقبلون الأمر، وعليهم أيضًا التعامل مع الجوانب السلبية. إنها عدالة السماء، كما يقول البعض. الأمور السلبية تتيح لك تعلم الكثير".

أكمل: “لقد قدّم أداءً رائعًا في آخر ثلاث أو أربع مباريات له. الحياة تُشير إليه بأنه بحاجة للراحة والاستشفاء. بفضل عزيمته القوية، سيعود أسرع من المعتاد.”

لم يُفصح لويس إنريكي عمّا إذا كان لوكاس شوفالييه أو ريناتو مارين سيبدأ أساسيًا في حراسة المرمى، قائلاً: “سأُبلغ اللاعبين أولًا، ثم ستعرفون قراري.”

