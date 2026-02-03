قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة.. تفاصيل

أحمد إبراهيم

أصدرت النقابة التونسية للمهن الموسيقية بيانا صحفيا تعلن فيه عن وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة، المقيمة في جمهورية مصر العربية. 

وقالت النقابة في بيانها: “بقلوب صابرة محتسبة تلقينا نبأ وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة، وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أفراد العائلة، سائلين الله أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الفنانة التونسية سهام قريرة 

من ناحية أخرى، أصدر ماهر همامي، نقيب المهن الموسيقية في تونس، عن تطورات حالة الفنانة التونسية سهام قريرة بعد تعرضها لحادث سير خطير خلال تواجدها في جمهورية مصر العربية.

وأصدر همامي بيانًا صحفيًا عبر صفحته على “فيسبوك”، قال فيه: “تعلم النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة أن الفنانة التونسية سهام قريرة قد تعرضت لحادث مرور خطير رفقة شقيقها، وانقطعت أخبارها عن عائلتها في تونس منذ وقوع الحادث”.

وأضاف البيان أن النقابة تواصلت مع الفنانة نرمين صفر المقيمة بالقاهرة، التي ساهمت في تمكين النقابة من سبل الاتصال بالسفارة التونسية بالقاهرة، مشيرًا إلى جهود السفارة في متابعة الحالة.

وأوضح همامي أن السفارة قامت بزيارة الفنانة في المستشفى، مؤكدة أن حالتها الصحية حرجة، وأنها تواصل متابعة وضعها الطبي والاطمئنان على مستجدات حالتها.

الفنانة التونسية سهام قريرة سهام قريرة أعمال سهام قريرة اغانى سهام قريرة وفاة سهام قريرة

بشرى
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
العسل و أدويه البرد
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
