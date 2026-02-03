نواف سلام: ملتزمون بمسيرة الإصلاح واستعادة سيادة لبنان

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، إننا ملتزمون بمسيرة الإصلاح واستعادة سيادة البلاد.

وأوضح سلام، خلال القمة العالمية للحكومات المذاعة على قناة “إكسترا نيوز”، أن الإصلاح سيعيد الثقة الدولية بلبنان وباقتصاده.

ولفت إلى أن مفهوم السيادة سيمكن الدولة اللبنانية من بسط سيطرتها على كامل أراضيها.



وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ غارات جوية استهدفت عددا من مستودعات الأسلحة التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال الجيش، في بيان، إن الهجوم جاء بهدف منع الحزب من إعادة بناء هذه المستودعات، مشيرا إلى أن أحد المواقع المستهدفة يقع داخل منطقة سكنية، واعتبر ذلك «دليلا على استغلال حزب الله للمدنيين والبنية التحتية المدنية في أنشطته العسكرية».

وأضاف البيان أنه جرى اتخاذ إجراءات مسبقة للحد من احتمال إلحاق أذى بالمدنيين، من بينها توجيه إنذارات لسكان المناطق المستهدفة قبل تنفيذ الغارات.

وأكد أن نشاط حزب الله في هذه المواقع يشكل انتهاكا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان ويمثل تهديدًا للأمن الإسرائيلي.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية على مبنى في بلدة كفرتبنيت بصاروخين، بعد نحو 40 دقيقة من توجيه إنذار مسبق بإخلائه.