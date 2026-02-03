قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
توك شو

نواف سلام: ملتزمون بمسيرة الإصلاح واستعادة سيادة لبنان

نواف سلام
نواف سلام
البهى عمرو

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، إننا ملتزمون بمسيرة الإصلاح واستعادة سيادة البلاد.

وأوضح سلام، خلال القمة العالمية للحكومات المذاعة على قناة “إكسترا نيوز”، أن الإصلاح سيعيد الثقة الدولية بلبنان وباقتصاده.

ولفت إلى أن مفهوم السيادة سيمكن الدولة اللبنانية من بسط سيطرتها على كامل أراضيها.


وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ غارات جوية استهدفت عددا من مستودعات الأسلحة التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال الجيش، في بيان، إن الهجوم جاء بهدف منع الحزب من إعادة بناء هذه المستودعات، مشيرا إلى أن أحد المواقع المستهدفة يقع داخل منطقة سكنية، واعتبر ذلك «دليلا على استغلال حزب الله للمدنيين والبنية التحتية المدنية في أنشطته العسكرية».

وأضاف البيان أنه جرى اتخاذ إجراءات مسبقة للحد من احتمال إلحاق أذى بالمدنيين، من بينها توجيه إنذارات لسكان المناطق المستهدفة قبل تنفيذ الغارات.

وأكد  أن نشاط حزب الله في هذه المواقع يشكل انتهاكا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان ويمثل تهديدًا للأمن الإسرائيلي.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية على مبنى في بلدة كفرتبنيت بصاروخين، بعد نحو 40 دقيقة من توجيه إنذار مسبق بإخلائه.

نواف سلام الوزراء اللبناني لبنان

