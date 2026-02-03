رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة

أيد رئيس الفيفا ، رفع الحظر الكروي والرياضي المفروض على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، معتبرًا أن الحظر لم “يحقق أي شيء”.



يُذكر أن الأندية الروسية والمنتخب الوطني الروسي مُعلق مشاركتهما في بطولات الفيفا واليويفا ، منذ تدخل روسيا في أوكرانيا في فبراير 2022.

وقال إنفانتينو لشبكة سكاي سبورتس: "لم يحقق هذا الحظر أي شيء، بل زاد من الإحباط والكراهية. إن تمكين الفتيات والفتيان من روسيا من ممارسة كرة القدم في أنحاء أخرى من أوروبا سيكون مفيدًا".

وأضاف إنفانتينو، أن الفيفا "لا ينبغي لها أبدًا أن تحظر على أي دولة ممارسة كرة القدم بسبب تصرفات قادتها السياسيين".

وتابع الرجل البالغ من العمر 55 عامًا: "يجب على جهة ما الحفاظ على العلاقات مفتوحة".

منحط أخلاقياً

من جانبه، وصف وزير الرياضة الأوكراني، ماتفي بيدني، تصريحات إنفانتينو بأنها "غير مسؤولة" و"طفولية".

وقال بيدني لشبكة سكاي سبورتس: "إنها تفصل كرة القدم عن الواقع الذي يُقتل فيه الأطفال".

وصف وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بأنه "منحط أخلاقياً".

لم يتردد سيبيها في انتقاد منطق إنفانتينو، مستشهداً بمئات الشباب الأوكرانيين الذين فقدوا بالفعل في حرب روسيا.

وأكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، على ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا لكي تعود روسيا إلى الاتحاد، مردداً بذلك التصريحات التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي الختامي لمؤتمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أبريل من العام الماضي.

ودافع إنفانتينو أيضًا عن قرار الفيفا بمنح جائزة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قرعة كأس العالم 2026.

“بكل موضوعية ترامب يستحق هذه الجائزة”

وقال: "لذا، علينا أن نفعل كل ما بوسعنا للمساهمة في السلام العالمي، ولهذا السبب، كنا نفكر منذ فترة في مكافأة من يُسهمون في هذا العمل. وبكل موضوعية، ترامب يستحق الجائزة".