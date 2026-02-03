قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
أخبار العالم

استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة والضفة الغربية
أ ش أ

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، باستشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خارج مناطق انتشاره في منطقة المسلخ جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت مصادر طبية، وفقا للوكالة، إلى أن إجمالي ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 71,800 شهيدا و171,555 مصابًا.

وأضافت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 526 شهيدًا، فيما سجلت 1,447 إصابة، وتم انتشال 717 جثمانًا من مناطق مختلفة في القطاع.

وفي مدينة قلقيلية ..استشهد شاب آخر، منتصف الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الضم والتوسع جنوب مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

وأوضحت وكالة "وفا"، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي على شاب في العشرينات من عمره قرب قرية رأس طيرة، بمحاذاة جدار الضم والتوسع جنوب قلقيلية، أثناء محاولته الدخول إلى أراضي الـ48 للعمل، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة.

وأضافت أن طواقم الهلال الأحمر تسلّمت المصاب على الحاجز الشرقي لمدينة قلقيلية، حيث جرى نقله إلى المستشفى الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرًا بإصابته.

وفي الخليل..اقتلع مستوطنون، اليوم، نحو 30 شجرة زيتون في مسافر يطا جنوب الخليل، وهاجموا منزل مواطن في منطقة واد الرخيم، وقاموا بتكسير النوافذ، وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات، كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلًا ومغارة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط محمد عوض، إن قوات الاحتلال هدمت منزلًا بمساحة 80 مترًا مربعًا في منطقة واد الشيخ بالبلدة ..مضيفا أن قوات الاحتلال فرضت طوقًا أمنيًا على المنطقة، ومنعت الأهالي من الوصول إلى موقع الهدم.

وفي بيت لحم..اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، على طلبة مدارس بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي، بأن قوات الاحتلال هاجمت الطلبة في منطقة التل بالبلدة القديمة أثناء توجههم إلى مدارسهم، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، دون أن يُبلغ عن إصابات.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال منعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم، ولاحقتهم في الشارع الواصل إلى منطقة البوابة وبين حارات البلدة القديمة، ما تسبب بحالة من الخوف والهلع في صفوف الطلبة.

وفي القدس..استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، على عدد من المركبات في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم من شرطة وبلدية الاحتلال اقتحمت قطعة أرض في البلدة، واستولت على مركبات كانت مركونة فيها، دون إبلاغ أصحابها مسبقًا. 

وكالة الأنباء الفلسطينية وفا استشهاد شاب رصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة المسلخ جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

