صلاح علوي ضمن أفضل 10 قادة يشكلون مستقبل صناعة العلاقات العامة في مصر

أعلنت منصة Africa PR Week اختيار صلاح الدين علوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Jupiter Commz جوبيتر كومز للاستشارات الإعلامية والتسويقية، ضمن قائمة أفضل 10 قادة يشكلون مستقبل صناعة العلاقات العامة في مصر، تقديرًا لإسهاماته المؤثرة ودوره القيادي في تطوير قطاع الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة محليًا وإقليميًا.

وتضم قائمة Africa PR Week، نخبة من القادة والرؤساء التنفيذيين الذين يقودون مستقبل صناعة الاتصالات، ويساهمون في تشكيل علامات تجارية بارزة على مستوى القارة الإفريقية، إلى جانب ريادتهم في تبني استراتيجيات السرد الرقمي والاتصال الحديث، ووضع معايير متقدمة للتميز الاستراتيجي وإدارة السمعة المؤسسية.

ويأتي اختيار علوي نظراً للخبرات المتراكمة التي يتمتع بها، ودوره في قيادة نماذج مبتكرة في مجال العلاقات العامة، وقدرته على التعامل مع بيئات اتصال معقدة عالميًا، مع توظيف فهم عميق للأسواق المحلية، بما يعكس مزيجًا من الرؤية الاستراتيجية والإبداع المهني.

ويشغل صلاح الدين علوي منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جوبيتر كومز للاستشارات الإعلامية والتسويقية، حيث يتولى مسؤولية الإشراف على العمليات التشغيلية والاستراتيجية للشركة. وقبل تأسيس جوبيتر كومز، شغل منصب المدير العام لشركة Organizational Consultant، وكان مسؤولًا عن الإدارة الكاملة لفرع الشركة في مصر، إلى جانب إدارة أنشطة العملاء والأعمال، كما سبق له العمل نائبًا للمدير العام بإحدى شركات العلاقات العامة في السوق المصري.

ويمتلك علوي خبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجالات الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة، اكتسب خلالها خبرات دولية واسعة من خلال عمله لأكثر من سبع سنوات بشركة Weber Shandwick العالمية، حيث تدرج في عدة مناصب حتى تولى منصب مدير العلاقات الإعلامية. كما شغل منصب مدير العلاقات العامة بشركة القلعة القابضة، إحدى أكبر شركات الاستثمار في إفريقيا والشرق الأوسط.

وخلال فترة عمله في القلعة القابضة، أشرف علوي على أنشطة الاتصال المؤسسي والعلاقات الإعلامية لأعمال الشركة في 15 دولة، شملت 19 قطاعًا و118 شركة تابعة، وأسهم في تعزيز مكانتها السوقية، وتطوير استراتيجيات الاتصال والعلاقات العامة، وإدارة الأزمات، وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وعلى مدار مسيرته المهنية، لعب صلاح الدين علوي دورًا محوريًا في دعم الإدارات العليا وبناء السمعة المؤسسية لعدد كبير من المؤسسات، مقدمًا استشارات استراتيجية لعملاء في قطاعات متعددة، من بينها: الخدمات المالية غير المصرفية، التكنولوجيا المالية (Fintech)، البنوك، الطاقة والطاقة المتجددة، الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، العقارات، التجزئة، النفط والغاز، السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG)، السيارات، الاتصالات، الإعلام، الترفيه، الشركات الناشئة والقطاع العام.

كما قدم علوي العديد من برامج التدريب الإعلامي في عدد من الجامعات ولكبار المسئولين في شركات وقطاعات مختلفة في عدة دول منها تونس، ومصر، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكينيا، وأوغندا، والسودان وجنوب السودان.

ويعكس هذا الاختيار من Africa PR Week المكانة المهنية التي يحظى بها صلاح الدين علوي، ودوره المؤثر في صياغة مستقبل صناعة العلاقات العامة في مصر والقارة الإفريقية.

ويُعد Africa Global PR Week (AGPRW) منصة ديناميكية رائدة تُسهم في تشكيل السردية الإفريقية وتعزيز صوت القارة على الساحة العالمية، حيث لا يقتصر دوره على كونه فعالية متخصصة، بل يمثل مساحة جامعة للحكومات، والمنظمات غير الحكومية، ورواد الأعمال، وقادة الشركات، وصُنّاع المحتوى، ومتخصصي العلاقات العامة، والإعلاميين.

ويركز AGPRW على استكشاف القوة الحقيقية للعلاقات العامة ودورها المحوري في دفع نمو إفريقيا، وتعزيز نفوذها، وترسيخ هويتها عالميًا، من خلال تشجيع التعاون وتبادل الرؤى، وتسليط الضوء على أهمية الاتصال الاستراتيجي، وبناء العلامات التجارية، وصياغة السرديات الأصيلة، مع الجرأة في تحدي الصور النمطية السائدة، وإطلاق حوارات جديدة تُبرز كيف يمكن للاتصال الفعّال أن يسهم في رسم مستقبل القارة وتضخيم صوتها عالميًا.

علاقات عامة تكريم

