كيا تصلح ميزة يكرهها جميع السائقين في سياراتهم الحديثة

في خطوة جريئة تخالف التيار السائد، أعلنت شركة "كيا" الكورية عن استراتيجيتها الجديدة لتصميم مقصورات سياراتها لعام 2026، مؤكدة التزامها بإعادة الأزرار المادية والمفاتيح التقليدية للتحكم في الوظائف الحيوية.

ويأتي هذا القرار بعد أبحاث مكثفة أجرتها الشركة كشفت عن تزايد حالة "الإرهاق الرقمي" لدى السائقين، حيث يجد الكثيرون صعوبة بالغة في التنقل عبر القوائم المعقدة للشاشات أثناء القيادة، مما يؤدي إلى تشتت الانتباه ويهدد السلامة المرورية بشكل مباشر تمامًا.

التوازن الذكي بين التكنولوجيا والوظيفة المادية

أوضحت "كيا" أنها لن تتخلى عن الشاشات الضخمة التي أصبحت السمة الغالبة في طرازات مثل "EV9" و"سبورتاج"، ولكنها ستقوم بدمجها مع أزرار حقيقية للتحكم في أنظمة التكييف (HVAC) ومستوى الصوت.

ويرى مصممو الشركة ، أن الوظائف التي يحتاجها السائق بشكل متكرر يجب أن تظل ملموسة لتمكينه من استخدامها عبر "ذاكرة العضلات" دون الحاجة لنزع عينيه عن الطريق.

ويشمل هذا التوجه الجديد طرازات عام 2026 المرتقبة، مثل "كيا EV4" ونسخة "الفيس ليفت" من "سبورتاج"، حيث ستعتمد واجهة مستخدم تجمع بين جمالية الرقميات وعملية الأزرار.

ضغوط السلامة واشتراطات "Euro NCAP" الجديدة

لم يكن قرار "كيا" نابعًا من رغبات المستهلكين فحسب، بل ارتبط أيضًا بقوانين السلامة الأوروبية الجديدة المقررة في يناير 2026.

حيث أعلن البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة (Euro NCAP) أنه سيبدأ في خصم نقاط السلامة من السيارات التي تفتقر إلى أزرار مادية للوظائف الأساسية مثل إشارات الانعطاف ومساحات الزجاج.

واستجابة لذلك، قررت "كيا" أن يكون التصميم الداخلي لسياراتها متوافقًا مع أعلى معايير الأمان، مما يضمن حصول طرازاتها على تصنيف الـ 5 نجوم المرموق عبر توفير أدوات تحكم بديهية وسهلة الَوصول.

يمثل هذا التحول في فلسفة "كيا" نقطة تحول في صناعة السيارات العالمية، حيث بدأت شركات أخرى مثل "هيونداي" و"فولكس فاجن" في اتباع نفس المسار.

وتهدف الشركة الكورية إلى جعل مقصورة السيارة مكانًا يبعث على الراحة بدلًا من القلق التقني، مع التركيز على تحسين جودة المواد المستخدمة في الأزرار لتمنح شعورًا بالفخامة والمتانة.

إن عودة الأزرار ليست تراجعًا عن الابتكار، بل هي نضج تقني يضع احتياجات الإنسان وسلامته في المقام الأول قبل الشكل الجمالي المجرد، لتصبح سيارات كيا لعام 2026 هي الأكثر مواءمة للاستخدام الواقعي.