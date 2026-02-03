السيد شحتة يحتفي بروايته الجديدة "الأيام الأخيرة في حياة فرويد" بمعرض الكتاب

وقع الروائي والناقد السيد شحتة أحدث أعماله الروائية بعنوان "الأيام الأخيرة في حياة فرويد"، وذلك بجناح سلسلة روايات مصرية للجيب ضمن فعاليات الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمستمرة حتى الثالث من فبراير الجاري.

وأعرب السيد شحتة عن سعادته بطرح روايته الجديدة، مؤكدًا أن المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب تمنحه شعورًا خاصًا بالبهجة والرضا، لما يمثله المعرض من قيمة ثقافية وإنسانية كبيرة.

وأوضح شحتة أن الرواية تتناول قصة شاب يدخل في غيبوبة تستمر 55 يومًا، ليعود بعدها إلى الوعي مكتشفًا نجاته من محاولة غامضة لاستهدافه، وهو ما يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث المشوقة.

أبرز أحداث رواية "الأيام الأخيرة في حياة فرويد"

وبحسب ما أعلنته سلسلة روايات مصرية للجيب، تدور أحداث الرواية حول "مازن" شاب مصري يعاني العزلة والفشل العاطفي، تتبدل حياته بشكل جذري بعد أن يتبنى قطة غامضة يسميها "فرويد".

كما أن هذه القطة ليست عادية، إذ تصبح سببًا في انتقال مازن من الفقر واليأس إلى عالم الثراء والشهرة، قبل أن يكتشف أن “فرويد” يحمل مفاتيح أسرار بالغة الخطورة.

وتطرح الرواية في إطار تشويقي مجموعة من القضايا العميقة، من بينها الذكاء الاصطناعي، والوحدة في العصر الحديث، والعلاقة الملتبسة بين الإنسان والحيوان، فضلًا عن التساؤل حول الثمن الحقيقي للنجاح في عالم لا يعرف الرحمة، تاركة للقارئ مهمة اكتشاف حقيقة "فرويد" ومصير مازن.

عن الكاتب السيد شحتة

يُعد السيد شحتة روائيًا وناقدًا أدبيًا، صدرت له من قبل ثلاث روايات هي: ميتافيرس، وشفرة المخ، وسرايا عمر أفندي.

وتركز أعماله الأدبية وكتاباته النقدية على قضايا التحولات الرقمية وتأثيرها في المجتمع، مع سعي دائم لرصد قلق الإنسان وحيرته في زمن السوشيال ميديا.