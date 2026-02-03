قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم الطبي والإنساني للعائدين عبر معبر رفح
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

السيد شحتة يحتفي بروايته الجديدة "الأيام الأخيرة في حياة فرويد" بمعرض الكتاب

السيد شحتة يحتفي بروايته الجديدة "الأيام الأخيرة في حياة فرويد"
السيد شحتة يحتفي بروايته الجديدة "الأيام الأخيرة في حياة فرويد"
إسراء أشرف

وقع الروائي والناقد السيد شحتة أحدث أعماله الروائية بعنوان "الأيام الأخيرة في حياة فرويد"، وذلك بجناح سلسلة روايات مصرية للجيب ضمن فعاليات الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمستمرة حتى الثالث من فبراير الجاري.

وأعرب السيد شحتة عن سعادته بطرح روايته الجديدة، مؤكدًا أن المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب تمنحه شعورًا خاصًا بالبهجة والرضا، لما يمثله المعرض من قيمة ثقافية وإنسانية كبيرة.

وأوضح شحتة أن الرواية تتناول قصة شاب يدخل في غيبوبة تستمر 55 يومًا، ليعود بعدها إلى الوعي مكتشفًا نجاته من محاولة غامضة لاستهدافه، وهو ما يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث المشوقة.

أبرز أحداث رواية "الأيام الأخيرة في حياة فرويد"

وبحسب ما أعلنته سلسلة روايات مصرية للجيب، تدور أحداث الرواية حول "مازن" شاب مصري يعاني العزلة والفشل العاطفي، تتبدل حياته بشكل جذري بعد أن يتبنى قطة غامضة يسميها "فرويد".

كما أن هذه القطة ليست عادية، إذ تصبح سببًا في انتقال مازن من الفقر واليأس إلى عالم الثراء والشهرة، قبل أن يكتشف أن “فرويد” يحمل مفاتيح أسرار بالغة الخطورة.

وتطرح الرواية في إطار تشويقي مجموعة من القضايا العميقة، من بينها الذكاء الاصطناعي، والوحدة في العصر الحديث، والعلاقة الملتبسة بين الإنسان والحيوان، فضلًا عن التساؤل حول الثمن الحقيقي للنجاح في عالم لا يعرف الرحمة، تاركة للقارئ مهمة اكتشاف حقيقة "فرويد" ومصير مازن.

عن الكاتب السيد شحتة

يُعد السيد شحتة روائيًا وناقدًا أدبيًا، صدرت له من قبل ثلاث روايات هي: ميتافيرس، وشفرة المخ، وسرايا عمر أفندي.

وتركز أعماله الأدبية وكتاباته النقدية على قضايا التحولات الرقمية وتأثيرها في المجتمع، مع سعي دائم لرصد قلق الإنسان وحيرته في زمن السوشيال ميديا.

الروائي السيد شحتة الأيام الأخيرة في حياة فرويد معرض الكتاب السيد شحتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

الكاتب يوسف القعيد

يوسف القعيد: الساحة الأدبية بمصر تشهد ازدهارا وحضورا لافتا على المستوى الثقافي العربي

العميل الليلي

طرح الموسم الثالث من «العميل الليلي» 19 فبراير

معرض القاهرة الدولي للكتاب

مائدة مستديرة بمعرض القاهرة للكتاب تناقش تحويل تغير المناخ إلى مسؤولية مجتمعية

بالصور

لأول مرة.. الصين تتخذ قرارا غير مسبوق بحظر مقابض أبواب السيارات المخفية

مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

بسعر 320 ألف جنيه فقط.. شبيهة BMW للبيع بحالة فابريكا

بريليانس FRV
بريليانس FRV
بريليانس FRV

انتبهي لأظافرك.. علامة صامتة قد تكشف خطرًا صحيًا لا ترينه

الاظافر
الاظافر
الاظافر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد