معرض القاهرة الدولي للكتاب يختتم دورته الـ57 بمشاركة قياسية وزخم ثقافي غير مسبوق

قالت ميرنا عادل، مراسلة «إكسترا نيوز» من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن اليوم يشهد ختام فعاليات الدورة السابعة والخمسين، والتي وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ المعرض من حيث الإقبال الجماهيري والمشاركة الدولية، وسط أجواء ثقافية حافلة وتوافد كثيف للزوار منذ الصباح الباكر.

إقبال جماهيري قياسي وقرب كسر حاجز 6 ملايين زائر

وأوضحت "عادلـ أن عدد الزوار اقترب من 6 ملايين زائر، مع توقعات بزيادة الرقم في اليوم الأخير، ما يعكس وعيًا ثقافيًا متناميًا لدى الجمهور.

وأكدت أن اختيار الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض منح الفعاليات زخمًا خاصًا من خلال الندوات والأنشطة المتنوعة.

مشاركة دولية غير مسبوقة وتنافسية عالية بين دور النشر

وشهد المعرض مشاركة أكثر من 1450 دار نشر من 83 دولة، في أكبر حضور تاريخي للمعرض، ما أوجد حالة تنافسية في جودة المحتوى والأسعار.

وأشارت مراسلة «إكسترا نيوز» إلى أن اليوم الختامي يعد فرصة أخيرة للجمهور للاستمتاع بالفعاليات الثقافية والمبادرات الفكرية التي ميزت دورة هذا العام.