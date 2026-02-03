قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاستثمار: نستهاف نموا اقتصاديا بين 6 و7% وخفض مدة التراخيص لأقل من 90 يومًا
لوروا يكشف كواليس إنقاذ نهائي أمم إفريقيا 2025 من فضيحة عالمية.. ونصيحة حاسمة من ماني أعادت السنغال للملعب
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

معرض القاهرة الدولي للكتاب يختتم دورته الـ57 بمشاركة قياسية وزخم ثقافي غير مسبوق

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قالت ميرنا عادل، مراسلة «إكسترا نيوز» من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن اليوم يشهد ختام فعاليات الدورة السابعة والخمسين، والتي وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ المعرض من حيث الإقبال الجماهيري والمشاركة الدولية، وسط أجواء ثقافية حافلة وتوافد كثيف للزوار منذ الصباح الباكر.

إقبال جماهيري قياسي وقرب كسر حاجز 6 ملايين زائر

وأوضحت "عادلـ أن عدد الزوار اقترب من 6 ملايين زائر، مع توقعات بزيادة الرقم في اليوم الأخير، ما يعكس وعيًا ثقافيًا متناميًا لدى الجمهور.

وأكدت أن اختيار الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض منح الفعاليات زخمًا خاصًا من خلال الندوات والأنشطة المتنوعة.

مشاركة دولية غير مسبوقة وتنافسية عالية بين دور النشر

وشهد المعرض مشاركة أكثر من 1450 دار نشر من 83 دولة، في أكبر حضور تاريخي للمعرض، ما أوجد حالة تنافسية في جودة المحتوى والأسعار.

وأشارت مراسلة «إكسترا نيوز» إلى أن اليوم الختامي يعد فرصة أخيرة للجمهور للاستمتاع بالفعاليات الثقافية والمبادرات الفكرية التي ميزت دورة هذا العام.

معرض القاهرة الدولي للكتاب فعاليات الدورة السابعة والخمسين معرض الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

امام عاشور وكهربا

كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

ترشيحاتنا

جنوب سيناء

طقس غائم ورياح مثيرة للرمال.. جنوب سيناء تعلن حالة الطوارئ

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

بالاسم ورقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026 خلال ساعات

رئيس مدينة بورفؤاد : تمركزات ثابتة محيط مرفق المعديات وكوبري النصر لمجابهة فارزي القمامة

رئيس مدينة بورفؤاد يقود حملات مفاجئة لمواجهة ظاهرة فرز القمامة وحماية البيئة

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنيا القمح ويٌقيل نائب رئيس المركز

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد معرض «أهلاً رمضان للملابس الجاهزة» بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة والسر في التتبيلة

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة

قبل رمضان.. 10خطوات لبدء صيام صحي للشهر الكريم

قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد