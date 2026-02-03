إقبال كبير من الشباب على أنشطة صندوق مكافحة الإدمان بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد جناح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال أعمال الدورة الـ 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالا كبيرا من جانب زوار المعرض لاسيما الشباب على أنشطة الصندوق لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة ،كما تقدم أكثر من 500 شاب وفتاة من المترددين على المعرض وكذلك من خلال "بيوت التطوع" التابعة للصندوق داخل العديد من الجامعات المصرية ، للانضمام لرابطة متطوعي الصندوق والبالغ عددها أكثر من 35 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية .

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى حرص الصندوق على استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي، بجانب العمل على زيادة قدراتهم المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، كما يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر من خلال مقابلات شخصية بكل محافظة فضلا عن تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق في الملتقيات الشبابية المحلية والدولية، بجانب تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المختلفة في مجال التوعية بأضرار تعاطي المخدرات بهدف رفع الوعي لدى الفئات المختلفة بخطورة الإدمان.

على جانب آخر وفى نفس السياق يحرص الصندوق على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفعالة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات ،كما تشمل المهام التطوعية التي يقوم بها الشباب المتطوعون لدى الصندوق والبالغ عددهم حتى الآن أكثر من 35 ألف متطوع على مستوى كافة محافظات الجمهورية ، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ،أيضا المشاركة المستمرة بكافة الفعاليات القومية والعالمية ومنتدى الشباب الدولي للوقاية من المخدرات الذي يعقد سنويا بمقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا.