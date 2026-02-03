مسئول بارز يثير الغموض حول حجم مخزون إيران من اليورانيوم

أشار علي شمخاني مستشار المرشد الإيران علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إلى صعوبة وصول إيران إلى مخزونها من اليورانيوم المخصب معتبرًا أن الأمر لايزال فيه جزء مجهول.

اليورانيوم المخصب مجهول

قال علي شمخاني مستشار المرشد الإيران علي خامنئي، الثلاثاء، إن حجم مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب لا يزال مجهولاً حتى الآن، بسبب بقائه تحت الأنقاض، في إشارة إلى الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة في يونيو الماضي واستهدفت منشآت نووية إيرانية رئيسية.

أكد أن طهران شددت خلال 5 جولات تفاوضية سابقة مع واشنطن على أنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.

وأضاف شمخاني في تصريحات تلفزيونية أوردتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أنه لا توجد حتى الآن أي مبادرة لاستخراج مخزون اليورانيوم المخصب من تحت الأنقاض، نظراً لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر.

الأسلحة النووية

وشدد شمخاني على أن إنتاج أو امتلاك الأسلحة النووية محظورٌ بالنسبة لإيران ولا تغيير فيه، قائلاً إن "إيران صرّحت مراراً بأنها لا تسعى إلى بناء أو تخزين مثل هذه الأسلحة".

وأوضح أن اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60% مخصص للأغراض السلمية، ويمكن تخفيضه إلى 20% دون نقله إلى الخارج، شريطة تغطية التكاليف.