كاتب فلسطيني: إعادة تشغيل معبر رفح انتصار للدبلوماسية المصرية وكسر مخططات التهجير

أكد الدكتور عماد عمر، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن إعادة تشغيل معبر رفح بشكل رسمي في الاتجاهين يمثل انتصارًا للدبلوماسية المصرية.

وشدد على نجاح القاهرة في انتزاع هذا الحق من الاحتلال الإسرائيلي، بما يساهم في كسر مخططات التهجير وتخفيف معاناة سكان قطاع غزة.

إجهاض مخططات التهجير وتعزيز السيادة الفلسطينية

أوضح عماد عمر، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على قناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل كانت تسعى لفتح المعبر في اتجاه واحد فقط لتشجيع الفلسطينيين على مغادرة القطاع، إلا أن الموقف المصري الصامد حال دون تحويل المعبر إلى منفذ للتهجير القسري.



وأشار إلى أن التشغيل ثنائي الاتجاه يبعث بريق أمل للفلسطينيين، لا سيما المرضى والطلاب، ويعزز فرص الاستقرار في المنطقة.

تفاقم الأزمة الإنسانية والحاجة للمساعدات

وسلط المحلل السياسي الضوء على حجم الدمار الهائل في غزة، حيث بلغت نسبة الدمار نحو 82%، مع سيطرة الاحتلال على مساحات واسعة من أراضي القطاع.

وأكد أن فتح المعبر يعد ضرورة إنسانية قصوى لإدخال الكرفانات والمعدات الشتوية والمستلزمات الطبية والأدوية، في ظل النقص الحاد الذي تعاني منه المستشفيات الفلسطينية وانهيار البنية التحتية للكهرباء والمياه.

مسؤولية المجتمع الدولي والضغط على الاحتلال

انتقد عمر موقف المجتمع الدولي، واصفًا إياه بأنه لم يشكل ورقة ضغط فعلية على إسرائيل، مكتفيًا ببيانات الشجب والاستنكار.



ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حقيقية لضمان نفاذ المساعدات وحماية المؤسسات الأممية، وفي مقدمتها "الأونروا"، التي تعرضت منشآتها للهدم في القدس الشرقية، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.