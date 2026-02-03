قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
أحد مصابي غزة من الأراضي المصرية: أشكر الشعب المصري.. وإحنا بنحبه
عبد العاطي لنظيره السوداني نرفض أي محاولات لتقسيم السودان أو المساس بسيادته واستقراره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب فلسطيني: إعادة تشغيل معبر رفح انتصار للدبلوماسية المصرية وكسر مخططات التهجير

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور عماد عمر، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن إعادة تشغيل معبر رفح بشكل رسمي في الاتجاهين يمثل انتصارًا للدبلوماسية المصرية.

وشدد على نجاح القاهرة في انتزاع هذا الحق من الاحتلال الإسرائيلي، بما يساهم في كسر مخططات التهجير وتخفيف معاناة سكان قطاع غزة.

إجهاض مخططات التهجير وتعزيز السيادة الفلسطينية

أوضح عماد عمر، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على قناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل كانت تسعى لفتح المعبر في اتجاه واحد فقط لتشجيع الفلسطينيين على مغادرة القطاع، إلا أن الموقف المصري الصامد حال دون تحويل المعبر إلى منفذ للتهجير القسري.


وأشار إلى أن التشغيل ثنائي الاتجاه يبعث بريق أمل للفلسطينيين، لا سيما المرضى والطلاب، ويعزز فرص الاستقرار في المنطقة.

تفاقم الأزمة الإنسانية والحاجة للمساعدات

وسلط المحلل السياسي الضوء على حجم الدمار الهائل في غزة، حيث بلغت نسبة الدمار نحو 82%، مع سيطرة الاحتلال على مساحات واسعة من أراضي القطاع.

وأكد أن فتح المعبر يعد ضرورة إنسانية قصوى لإدخال الكرفانات والمعدات الشتوية والمستلزمات الطبية والأدوية، في ظل النقص الحاد الذي تعاني منه المستشفيات الفلسطينية وانهيار البنية التحتية للكهرباء والمياه.

مسؤولية المجتمع الدولي والضغط على الاحتلال

انتقد عمر موقف المجتمع الدولي، واصفًا إياه بأنه لم يشكل ورقة ضغط فعلية على إسرائيل، مكتفيًا ببيانات الشجب والاستنكار.
 

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حقيقية لضمان نفاذ المساعدات وحماية المؤسسات الأممية، وفي مقدمتها "الأونروا"، التي تعرضت منشآتها للهدم في القدس الشرقية، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

إعادة تشغيل معبر رفح الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

امام عاشور وكهربا

كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

التصرف الشرعي لمن أفطر في رمضان ولا يتذكر عدد الأيام.. دار الإفتاء توضح

وزير الأوقاف خلال المحاضرة

وزير الأوقاف للشباب: تعلقوا بالقمم وتحلوا بالطموح ولا تكتفوا بالقليل

النصف من شعبان

فتاوى النصف من شعبان.. ماذا يفعل من لم يوفق في إحياء الليلة وموقف باب المغفرة؟.. هل ترفع الأعمال اليوم؟

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنيا القمح ويٌقيل نائب رئيس المركز

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد معرض «أهلاً رمضان للملابس الجاهزة» بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة والسر في التتبيلة

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة

قبل رمضان.. 10خطوات لبدء صيام صحي للشهر الكريم

قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد