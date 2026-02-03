15 موقعا بأسوان تستقبل عروض المهرجان الدولي للفنون الشعبية

يقام غدا الأربعاء في السابعة مساء بمسرح فوزي فوزي الصيفي بأسوان حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثالثة عشرة.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، وذلك حتى 9 فبراير الجاري.





ويشارك في المهرجان 8 فرق أجنبية تمثل دول اليونان، السودان، فلسطين، لاتفيا، الهند، تونس، كازاخستان، ومونتنيجرو، و6 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وتضم فرق أسوان، العريش، بورسعيد، كفر الشيخ، الأنفوشي، وبني سويف.

وتنفذ العروض الفنية للمهرجان هذا العام في 15 موقعا ثقافيا وسياحيا بمختلف مراكز المحافظة وهم: مسرح فوزي فوزي، قصر ثقافة كوم أمبو، مكتبة الطفل والشباب بدراو، قصر ثقافة كركر، قصر ثقافة توشكى، بيت ثقافة كلابشة، قصر ثقافة حسن فخر الدين، قصر ثقافة دهميت، قصر ثقافة الرديسية، قصر ثقافة السباعية، قصر ثقافة أبو سمبل، نادي صحاري، ميدان المحطة، جمعية منشية النوبة، جمعية شندي، بما يتيح لأهالي المحافظة والزوار الاستمتاع بالعروض التي تعكس تنوع الثقافات وتشهد على ثراء التراث الإنساني.

وتنطلق أولى فعاليات المهرجان بسوق أسوان السياحي في الثالثة مساء اليوم الثلاثاء بديفيليه استعراضي كرنفالي لجميع الفرق، يليه ديفيليه نهري في العاشرة صباح غد بالمراكب، من أمام مرسى أسوان أمام مجلس المدينة.

ويقام حفل الافتتاح في السابعة مساء، ويتضمن استعراضات لفرق الفنون الشعبية المشاركة.

وتنفذ فعاليات المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسوان.

برنامج وتفاصيل العروض بمواقع أسوان

تقام العروض يوميا في السابعة والنصف مساء، ويشهد يوم الخميس 5 فبراير عروضا متنوعة، حيث تقدم فرقتا فلسطين وكازاخستان عروضهما الفنية على مسرح فوزي فوزي بأسوان، وتشارك فرقة كفر الشيخ بعرض فني بقصر ثقافة كوم أمبو، وتقدم فرقة العريش عروضها بمكتبة الطفل والشباب بدراو، وتعرض فرقتا الأنفوشي ومونتينجرو عروضهما في قصر ثقافة توشكى، تقدم فرقتا بني سويف ولاتفيا عروضهما بقصر ثقافة كلابشة، وتشارك فرقتا السودان وتونس بعروض على مسرح قصر ثقافة حسن فخر الدين، وتعرض فرقتا بورسعيد والهند بنادي صحاري، أما فرقتا اليونان وأسوان يقدمان فقراتهما الفنية بميدان المحطة.

وتتواصل الفعاليات يوم الجمعة 6 فبراير، حيث تقدم فرقتا الأنفوشي والهند عروضهما الفنية على مسرح فوزي فوزي، وتعرض فرقتا العريش وفلسطين بقصر ثقافة كوم أمبو، وتستقبل مكتبة الطفل والشباب بدراو عروض فرقتي أسوان وتونس، واليونان، ويستقبل قصر ثقافة كركر عروض فرقة السودان، وبورسعيد، وتقدم فرقتا العريش ومونتينجرو عروضهما بقصر ثقافة الرديسية، كما تقدم فرقتا كفر الشيخ ولاتفيا عروضهما الفنية بنادي صحاري، ويشهد ميدان المحطة عروض فرقتي كازخستان، وبني سويف

أما يوم السبت 7 فبراير، يشهد عروضا فنية لفرقتي لاتفيا وبورسعيد على مسرح فوزي فوزي، وتعرض فرقة فلسطين على مسرح قصر ثقافة توشكى، إلى جانب عروض فنية بقصر ثقافة دهميت لفرقتي مونتينجرو والعريش، وتعرض فرقتا اليونان والأنفوشي بقصر ثقافة الرديسية، ويستقبل قصر ثقافة السباعية عروض فرقتي كفر الشيخ وكازاخستان، ويستقبل قصر ثقافة أبو سمبل عروض فرقتي بني سويف والسودان، وتقدم فرقة تونس عروضها بنادي صحاري، فيما يستضيف ميدان المحطة عروض فرقتي أسوان والهند.

وفي يوم الأحد 8 فبراير، تقدم فرق بنى سويف، واليونان، ومونتينجرو عروضهما على مسرح فوزي فوزي، ويستقبل قصر ثقافة كركر عروض فرقتي كفر الشيخ وتونس، ويستقبل نادي صحاري عروض فرقتي العريش وكازاخستان، أما فرقتي بورسعيد ولاتفيا تقدمان عروضهما بميدان المحطة، وتشهد جمعية منشية النوبة عروض فرقتي فلسطين والسودان، وتستقبل جمعية شندي عروض فرق الأنفوشي وأسوان والهند

ويختتم المهرجان الذي يأتي في إطار رؤية وزارة الثقافة للتأكيد على دور الفنون كأداة للتواصل بين الشعوب، بحفل فني يوم الاثنين 9 فبراير على مسرح فوزي فوزي.