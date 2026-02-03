قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم الطبي والإنساني للعائدين عبر معبر رفح
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد غياب 3 سنوات.. ماجدة الرومي تلتحف بالعلم المصري في حفل الأوبرا

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي
أحمد إبراهيم

اشعلت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي حفلها على مسرح النافورة بدار الأوبرا وذلك فى أول ظهور لها على مسارح الأوبرا بعد غياب تجاوز ثلاث سنوات. 

ووجهت ماجدة الرومي تحية خاصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري قائلة: «بنحبك وبنحب كل من ساعد فى هذه الإنجازات الكبيرة فى مصر».

وعبرت ماجدة الرومي عن سعادتها بالعودة للغناء فى دار الأوبرا، مؤكدة أن الوقوف على مسرحها يمثل لحظة خاصة فى مسيرتها الفنية.

وقالت ماجدة الرومي فى كلمتها : تحية لكل الفنانين والشعب المصري اللى حول مصر لعاصمة للخلود وعروس للتاريخ.. دى ليلة سعيدة من عمري لأني في مصر اللي بحبها.

إلهام شاهين ترحب ماجدة الرومي

من ناحية أخرى حرصت الفنانة إلهام شاهين، على الترحيب بصديقتها المطربة ماجدة الرومي، التي وصلت إلى القاهرة مؤخرًا، في ضوء استعدادها لإحياء حفل غنائي ضخم بدار الأوبرا المصرية.

وقالت إلهام شاهين عبر صفحتها بموقع فيس بوك: أهلًا بالنجمة المصرية اللبنانية ماجدة الرومي.

ونشرت إلهام شاهين، عبر صفحتها الرسمية، صورًا تجمعها بـ ماجدة الرومي فور وصولها القاهرة، وعلقت عليها بقولها: أهلا بالصديقة الغالية النجمه المصرية اللبنانية ماجدة الرومى.. نورتى مصر.. وسعداء جدًا إنك نورتي الأوبرا المصرية وأمتعتينا بفنك الجميل.. بحبك من كل قلبي يا صديقتي الجميلة، ويتمنى لك كل الخير.

