القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ حكم حبسها سنتين في قضية مخدرات
مكتب نتنياهو: اجتماع اليوم في الناقورة استمرار للحوار الهادف لضمان نزع سلاح حزب الله
موعد أول رجب 2026.. بداية الأشهر الحرم وقرب رمضان
الصحف الفرنسية تحسم الجدل بشان انضمام محمد صلاح لـ باريس سان جيرمان
الجانب المظلم من الترند.. ماذا حدث مع والدة الإعلامية شيماء جمال؟
أبرزها القضية الفلسطينية.. مشاورات سياسية بين وزيري الخارجية المصري والروسي بالقاهرة
سرقة الكهرباء.. تشريع جديد أمام البرلمان يغلظ العقوبة ويضاعف الغرامة
المنوفي: التحول للدعم النقدي خطوة إيجابية بشرط مراجعة القيمة دوريًا
عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر
أخبار التوك شو| هذا الفيديو السبب في القبض على والدة شيماء جمال..ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس
لموظفي الحكومة..شروط الحصول على استحقاق نقدى مقابل الإجازات
القبض على بلطجي يفرض رسوما على سيارات الميكروباص بصقر قريش
الصحف الفرنسية تحسم الجدل بشان انضمام محمد صلاح لـ باريس سان جيرمان

ياسمين تيسير

كشفت الصحف الفرنسية موقف باريس سان جيرمان من ضم محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري. 


وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن محمد صلاح، خرج من دائرة اهتمامات نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الجمعة أن إدارة باريس سان جيرمان لا تعتزم التحرك للتعاقد مع صلاح في شهر يناير رغم الجدل الذي أثير مؤخرًا حول مستقبله مع ليفربول عقب الخلاف الأخير مع إدارة النادي الإنجليزي

وأضافت “ليكيب” أن النادي الفرنسي سبق له التفكير في التعاقد مع محمد صلاح خلال يناير الماضي، قبل ستة أشهر من نهاية عقده مع ليفربول

