الصحف الفرنسية تحسم الجدل بشان انضمام محمد صلاح لـ باريس سان جيرمان

كشفت الصحف الفرنسية موقف باريس سان جيرمان من ضم محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري.



وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن محمد صلاح، خرج من دائرة اهتمامات نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الجمعة أن إدارة باريس سان جيرمان لا تعتزم التحرك للتعاقد مع صلاح في شهر يناير رغم الجدل الذي أثير مؤخرًا حول مستقبله مع ليفربول عقب الخلاف الأخير مع إدارة النادي الإنجليزي

وأضافت “ليكيب” أن النادي الفرنسي سبق له التفكير في التعاقد مع محمد صلاح خلال يناير الماضي، قبل ستة أشهر من نهاية عقده مع ليفربول