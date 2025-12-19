إجمالي 2.8 مليار يورو... تعرف علي القيمة التسويقية لمنتخبات كأس الأمم الافريقية

يستعد منتخب مصر لخوض منافسات النسخة الـ35 من بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل

وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" بلغت القيمة التسويقية الإجمالية للمنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 نحو 2.83 مليار يورو

ويتصدر منتخب المغرب قائمة أعلى المنتخبات من حيث القيمة التسويقية، بإجمالي بلغ 438.65 مليون يورو

ويأتي منتخب السنغال في المركز الثاني بقيمة 420.40 مليون يورو، يليه منتخب كوت ديفوار ثالثًا بـ 339.03 مليون يورو، ثم نيجيريا في المركز الرابع بـ 286.80 مليون يورو، والكاميرون خامسًا بقيمة 254.40 مليون يورو.

وحل منتخب الجزائر في المركز السادس بقيمة تسويقية بلغت 224.80 مليون يورو، بينما ضمت قائمة المنتخبات العشرة الأعلى قيمة كلًا من مالي (148.35 مليون يورو)، ومصر (136.40 مليون يورو)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (133.40 مليون يورو)، وبوركينا فاسو (119.40 مليون يورو).

وفي المقابل يعتبر منتخب بوتسوانا الأقل قيمة تسويقية بين المنتخبات المشاركة، إذ لا تتجاوز قيمته 1.95 مليون يورو