أزمات مالية تهدد صفقات الزمالك.. ومجلس لبيب يبحث عن حلول عاجلة

يسود القلق داخل نادي الزمالك بسبب احتمالية صدور عقوبة إيقاف قيد جديدة خلال الأيام المقبلة نتيجة استمرار نظر شكاوى ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أبرزها قضيتي البولندي كونراد ميشالاك والسنغالي إبراهيما نداي.

وتؤكد هذه القضايا الضاغطة على الإدارة البيضاء أن الأزمة المالية للنادي قد تؤثر على القدرة على تسجيل لاعبين جدد خلال فترات الانتقالات القادمة.

تمسك ميشالاك بحقوقه المالية

أصر اللاعب البولندي السابق كونراد ميشالاك على موقفه من شكواه ضد الزمالك رافضًا أي محاولات للتوصل إلى اتفاق ودي ومطالبًا بالحصول على مستحقاته كاملة والتي تصل إلى 770 ألف دولار.

تفاصيل شكوى نداي

تقدم السنغالي إبراهيما نداي بشكوى لدى "فيفا" لمطالبة الزمالك بمستحقاته المتأخرة والتي تبلغ مليون و800 ألف دولار، بالإضافة إلى تعويض إضافي عن الإخلال ببنود التعاقد.

إيقاف قيد الزمالك بعد انتهاء مهلة شيكو بانزا

من جانب آخر، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف قيد نادي الزمالك بعد انتهاء المهلة القانونية لسداد مستحقات نادي إستريلا أمادورا البرتغالي المتعلقة بصفقة انتقال اللاعب الأنجولي شيكو بانزا وتبلغ قيمة القسط الأول غير المسدد 200 ألف يورو وهو ما أدى إلى تفعيل العقوبة تلقائيًا، لتشمل ثلاثة فترات قيد متتالية وفق لوائح "فيفا".

ضغط مالي متواصل

يأتي قرار إيقاف القيد في ظل ملفات مالية أخرى إذ يواجه الزمالك سابقًا مستحقات بقيمة إجمالية نحو 818 ألف دولار لأسماء بارزة مثل جوزيه جوميز ومساعده بالإضافة إلى كريستيان جروس والتونسي فرجاني ساسي دون احتساب القضايا الأخرى المنتظرة.

ملفات جديدة قيد الانتظار

ويواجه الزمالك تحديات إضافية تشمل مستحقات نادي الزمامرة المغربي في صفقة صلاح الدين مصدق ونادي اتحاد طنجة في صفقة عبد الحميد معالي إضافة إلى مستحقات التونسي أحمد الجفالي ما يزيد من الضغوط المالية على إدارة النادي ويهدد قدرة الفريق على تعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

تأثير القرار على الانتقالات

ويمنع قرار "فيفا" الزمالك من تسجيل أي لاعبين جدد حتى تسوية المستحقات المالية ما يضع الفريق أمام تحديات فنية وإدارية كبيرة، خاصة مع الرغبة في المنافسة على البطولات المحلية والقارية والحفاظ على استقرار الفريق.

ويبدو أن المرحلة المقبلة تتطلب حلولا عاجلة لتسوية المستحقات المالية وإعادة القيد لضمان استمرار النادي في سوق الانتقالات وتحقيق أهدافه الرياضية.