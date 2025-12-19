قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسوأ لقطة.. مشاهد أثارت الجدل في نهائي كأس العرب| ماذا حدث؟
خبير استراتيجي: زيارة البرهان للقاهرة نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة السودانية
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
القومي للمرأة: تعزيز الأمان للسيدات لحمايتهن من العنف الإلكتروني
صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني
محمود فايز يرد على هجوم حلمي طولان عن أزمة كأس العرب| ماذا قال؟
عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن
الأمتار الأخيرة.. الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمات مالية تهدد صفقات الزمالك.. ومجلس لبيب يبحث عن حلول عاجلة

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يسود القلق داخل نادي الزمالك بسبب احتمالية صدور عقوبة إيقاف قيد جديدة خلال الأيام المقبلة نتيجة استمرار نظر شكاوى ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أبرزها قضيتي البولندي كونراد ميشالاك والسنغالي إبراهيما نداي. 

وتؤكد هذه القضايا الضاغطة على الإدارة البيضاء أن الأزمة المالية للنادي قد تؤثر على القدرة على تسجيل لاعبين جدد خلال فترات الانتقالات القادمة.

تمسك ميشالاك بحقوقه المالية

أصر اللاعب البولندي السابق كونراد ميشالاك على موقفه من شكواه ضد الزمالك رافضًا أي محاولات للتوصل إلى اتفاق ودي ومطالبًا بالحصول على مستحقاته كاملة والتي تصل إلى 770 ألف دولار.

تفاصيل شكوى نداي

تقدم السنغالي إبراهيما نداي بشكوى لدى "فيفا" لمطالبة الزمالك بمستحقاته المتأخرة والتي تبلغ مليون و800 ألف دولار، بالإضافة إلى تعويض إضافي عن الإخلال ببنود التعاقد.

إيقاف قيد الزمالك بعد انتهاء مهلة شيكو بانزا

من جانب آخر، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف قيد نادي الزمالك بعد انتهاء المهلة القانونية لسداد مستحقات نادي إستريلا أمادورا البرتغالي المتعلقة بصفقة انتقال اللاعب الأنجولي شيكو بانزا وتبلغ قيمة القسط الأول غير المسدد 200 ألف يورو وهو ما أدى إلى تفعيل العقوبة تلقائيًا، لتشمل ثلاثة فترات قيد متتالية وفق لوائح "فيفا".

ضغط مالي متواصل

يأتي قرار إيقاف القيد في ظل ملفات مالية أخرى إذ يواجه الزمالك سابقًا مستحقات بقيمة إجمالية نحو 818 ألف دولار لأسماء بارزة مثل جوزيه جوميز ومساعده بالإضافة إلى كريستيان جروس والتونسي فرجاني ساسي دون احتساب القضايا الأخرى المنتظرة.

ملفات جديدة قيد الانتظار

ويواجه الزمالك تحديات إضافية تشمل مستحقات نادي الزمامرة المغربي في صفقة صلاح الدين مصدق ونادي اتحاد طنجة في صفقة عبد الحميد معالي إضافة إلى مستحقات التونسي أحمد الجفالي ما يزيد من الضغوط المالية على إدارة النادي ويهدد قدرة الفريق على تعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

تأثير القرار على الانتقالات

ويمنع قرار "فيفا" الزمالك من تسجيل أي لاعبين جدد حتى تسوية المستحقات المالية ما يضع الفريق أمام تحديات فنية وإدارية كبيرة، خاصة مع الرغبة في المنافسة على البطولات المحلية والقارية والحفاظ على استقرار الفريق.

ويبدو أن المرحلة المقبلة تتطلب حلولا عاجلة لتسوية المستحقات المالية وإعادة القيد لضمان استمرار النادي في سوق الانتقالات وتحقيق أهدافه الرياضية.

الزمالك نادي الزمالك مجلس لبيب ميشالاك شيكو بانزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

ترشيحاتنا

منتخب مصر

إجمالي 2.8 مليار يورو... تعرف علي القيمة التسويقية لمنتخبات كأس الأمم الافريقية

الاهلي

غيابات عديدة للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

حسن المستكاوي

المستكاوي يهنئ منتخب المغرب ويعلق: الحلم العربي لم يعد مجرد أغنية

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد