مفترق طرق.. سيناريوهات تحدد مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026

يترقب عشاق كرة القدم ملامح مواجهات منتخب مصر في دور الـ32 من تصفيات كأس العالم 2026 بعد القرعة التي وضعت الفراعنة في مجموعة صعبة مليئة بالتحديات.

ومع قيادة حسام حسن للفريق يواجه المنتخب المصري مستقبلا مفتوحا على عدة سيناريوهات تحدد خصومه المحتملين بناءا على ترتيب الفريق في المجموعة بين فرصة مواجهة أقوى المنتخبات الأوروبية أو مواجهة فرق ثوالث المجموعات المتأهلة.

السيناريو الأول تصدر المجموعة

إذا احتل المنتخب المصري المركز الأول في مجموعته، سيواجه أحد أفضل منتخبات ثوالث المجموعات من المجموعة الأولي الخامسة أو السابعة أو الثامنة أو التاسعة.

السيناريو الثاني المركز الثاني

في حال جاء في المركز الثاني سيواجه منتخب مصر ثاني المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات أمريكا، باراجواي وأستراليا أو المتأهل من الملحق الأوروبي بين تركيا ورومانيا وسلوفاكيا وكوسوفا.

السيناريو الثالث التأهل كأفضل ثوالث

إذا تأهل منتخب مصر ضمن أفضل ثوالث المجموعات، فسيواجه إما أول المجموعة الثانية (كندا، قطر، سويسرا أو المتأهل الأوروبي الأقرب إيطاليا) أو أول المجموعة التاسعة التي يتصدرها منتخب فرنسا.

مجموعة منتخب مصر

ووقع المنتخب المصري في المجموعة السابعة ضمن نهائيات كأس العالم 2026 إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا وذلك خلال مراسم القرعة التي أقيمت في مركز جون كينيدي للفنون بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ويأتي المنتخب المصري في التصنيف الثالث بين 48 منتخبًا مشاركًا إلى جانب منتخبات مثل النرويج وبنما والجزائر وإسكتلندا وباراجواي وتونس وكوت ديفوار وأوزباكستان وقطر والسعودية وجنوب أفريقيا.

مباريات منتخب مصر في دور المجموعات:

الجولة الأولى: مصر × بلجيكا – 15 يونيو 2026

الجولة الثانية: مصر × نيوزيلندا – 21 يونيو 2026

الجولة الثالثة: مصر × إيران – 26 يونيو 2

استعدادا منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الوطني حسام حسن استعداداته المكثفة في المغرب قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 حيث أجرى الفريق اليوم الخميس أول تدريباته في مدينة أغادير تحضيرًا لمواجهة زيمبابوي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويأتي التدريب بعد فوز المنتخب الوطني على نيجيريا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية الأخيرة على ستاد القاهرة والتي شكلت بروفة مثالية قبل الانتقال إلى المغرب لخوض البطولة التي تستمر حتى 18 يناير المقبل