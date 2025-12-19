أفاد ‌‏مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه عُقد اليوم في الناقورة اجتماع بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية.

وقال ‌‏مكتب نتنياهو في بيان له : يوسف درازنين نائب رئيس مجلس الأمن القومي للسياسة الخارجية شارك في اجتماع الناقورة.

وأضاف ‌‏مكتب نتنياهو: اجتماع اليوم في الناقورة استمرار للحوار الهادف لضمان نزع سلاح حزب الله.

وتابع ‌‏مكتب نتنياهو: اجتماع الناقورة بين إسرائيل ولبنان بحث سبل الدفع بمبادرات اقتصادية.

وأكمل: المبادرات الاقتصادية مع لبنان تبرز المصلحة في إزالة تهديد حزب الله.

وختم ‌‏مكتب نتنياهو بيانه: اجتماع الناقورة يبحث ضمان أمن مستدام لسكان جانبي الحدود مع لبنان.