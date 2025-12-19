اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في كردفان

قال محمد إبراهيم، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن الأوضاع في السودان تشهد تدهورًا متسارعًا في ظل سيطرة قوات الدعم السريع على إقليم دارفور، ولا سيما مدينة الفاشر، موضحًا أن إفادات الناجين تشير إلى أوضاع إنسانية بالغة السوء نتيجة الاستهداف المباشر للمدنيين وانهيار البنية التحتية بشكل شبه كامل.

وأضاف المراسل، خلال رسالة له على الهواء، مع الإعلامية منى عوكل، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المدينة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، حيث تعاني المستشفيات من غياب الكوادر الطبية، إلى جانب انعدام المواد الغذائية في عدد كبير من الأسواق، مع استمرار الاستهداف والعمليات التي وصفها السكان بعمليات تصفية عرقية، لافتًا إلى أن آلاف المدنيين ما زالوا محتجزين داخل الفاشر التي كانت تُعد آخر معاقل الجيش السوداني في دارفور.

وأكد إبراهيم أن سيطرة الدعم السريع على الفاشر تعني عمليًا بسط نفوذها على إقليم دارفور بأكمله، الذي يضم خمس ولايات، مشيرًا إلى أن هذه القوات تحاول حاليًا التمدد نحو إقليم كردفان، الذي يشهد بدوره مواجهات عنيفة، خاصة في ولايتي غرب وجنوب كردفان.

وأضاف أن ولاية جنوب كردفان تحولت خلال اليومين الماضيين إلى ساحة قتال مكثف، حيث انتقلت المواجهات من البر إلى الجو، مع استهداف مدينة الدلنج وسقوط ضحايا من المدنيين، في وقت ما تزال فيه مدينتا الدلنج وكادوقلي محاصرتين منذ اندلاع الحرب، مؤكداً أن الجيش السوداني بدأ تحركات ميدانية باتجاه هذه المناطق في محاولة لفك الحصار عنها.