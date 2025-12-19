قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس العاصمة والقنوات الناقلة

الاهلي وسيراميكا كليوباترا
الاهلي وسيراميكا كليوباترا
خالد يوسف

تتجه الأنظار اليوم، إلى المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2025-2026، في انتظار ما سيقدمه الأهلي من رد فعل قوي داخل المستطيل الأخضر، بعد تعثره في الجولة الأولى من البطولة أمام إنبي، وهو ما يجعل اللقاء يحمل الكثير من التحديات والإثارة.
 

الأهلي يسعى لتصحيح المسار أمام سيراميكا العنيد

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الجمعة، في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر". 


تأتي مباراة الأهلي وسيراميكا مساء اليوم، في توقيت مهم للغاية بالنسبة للنادي الأهلي، الذي يسعى إلى تعويض خسارته في الجولة الأولى واستعادة توازنه مبكرًا في مشوار البطولة.

3 تغييرات في تشكيل الاهلي اليوم 

يجري الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، 3 تغييرات على تشكيل الفريق عن المباراة السابقة ضد إنبي، إذ يدفع بالثلاثي أشرف داري وحسين الشحات ومحمد شريف، بدلا من مصطفى العش وأليو ديانج وجراديشار
 

موقف الفريقين في المجموعة

يقع فريق الأهلي في المجموعة الأولى من كأس الرابطة مع طلائع الجيش وإنبي وفاركو وغزل المحلة والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.


وكان الأهلي خسر في المباراة الماضية أمام إنبي، بهدف دون رد، في الجولة الاولى من دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية.

أما فريق سيراميكا كليوباترا، فخسر في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش بثنائية نظيفة، في الجولة الأولى من البطولة. 
 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي، على استاد المقاولون العرب، ضمن ثاني مباريات دور المجموعات للبطولة.

وتنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، اليوم الجمعة، على قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر. 
 

قائمة الاهلي قبل مواجهة سيراميكا

أعلن المدير الفني الدنماركي ييس توروب قائمة فريق الأهلي لمباراة الغد أمام سيراميكا، ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتشهد القائمة حضور جميع اللاعبين الأساسيين والبدلاء استعدادًا لمواجهة قوية يسعى خلالها الأهلي لتعزيز موقعه في جدول المجموعة.

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا تضمنت:
محمد سيحا، حازم جمال، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان بيكهام، أحمد رضا، نيتس جراديشار، محمد شريف، محمد شكري، حسين الشحات، أشرف داري، مصطفى العش، طاهر محمد طاهر، أحمد عابدين، أحمد نبيل كوكا، محمد عبد الله، حمزة عبد الكريم، إبراهيما كاظم، إبراهيم عادل، عمر معوض، إبراهيم الأسيوطي. 
 

التشكيل المتوقع للأهلي ضد سيراميكا

استقر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل الأحمر لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة "عاصمة مصر". 

- حراسة المرمى : محمد سيحا

- خط الدفاع : عمر كمال عبد الواحد - أحمد رمضان بيكهام - أشرف داري - محمد شكري.

- خط الوسط : أحمد رضا - أحمد نبيل كوكا - حسين الشحات - محمد عبد الله - طاهر محمد طاهر.

- خط الهجوم : محمد شريف

٣ تغييرات في تشكيل الأحمر مباراة  الأهلي وسيراميكا كليوباترا كأس العاصمة فريق سيراميكا كليوباترا فريق الأهلي الدنماركي ييس توروب

