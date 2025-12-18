مران ختامي اليوم لـ الأهلي استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مرانه الأخير ملعب النادي بفرع مدينة نصر، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كاس عاصمة مصر.



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء غد الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.



وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في بطولة كأس عاصمة مصر.



ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب سلسلة من المواجهات خلال الفترة المقبلة حيث يواجه غزل المحلة يوم 23 ديسمبر ثم يلتقي مع المقاولون العرب يوم 30 ديسمبر قبل أن يصطدم بفريق فاركو في 10 يناير المقبل، ويختتم هذه المرحلة بمواجهة طلائع الجيش يوم 15 يناير.