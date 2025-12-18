موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

يضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، اللمسات الأخيرة على استعداداته لمواجهة سيراميكا، في اللقاء المرتقب المقرر إقامته الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق فوز يعيد التوازن للفريق، بعدما تلقى خسارة مفاجئة في الجولة الأولى أمام إنبي بهدف دون رد، ما جعله يدخل مواجهة سيراميكا تحت ضغط البحث عن النقاط الثلاث.

طموحات الأهلي بعد تعثر الجولة الأولى

يدخل الأهلي المباراة بروح التحدي، في ظل رغبة الجهاز الفني واللاعبين في تصحيح المسار مبكرًا داخل البطولة، وعدم التفريط في فرص التأهل من دور المجموعات.

ويُدرك الفريق أهمية تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن نظام البطولة لا يحتمل فقدان المزيد من النقاط في المراحل الأولى.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وسيراميكا في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ الجمعة، على استاد المقاولون العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر، والتي تضم عددًا من الفرق القوية والمتقاربة في المستوى.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وسيراميكا بشكل حصري، باعتبارها صاحبة حقوق بث مباريات البطولات المحلية التي ينظمها اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المحترفة، مع تقديم تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

تضم المجموعة الأولى كلًا من: الأهلي، سيراميكا، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة، والمقاولون العرب.

فيما تشمل المجموعة الثانية: بيراميدز، البنك الأهلي، بتروجيت، الجونة، مودرن سبورت، الإسماعيلي، ووادي دجلة.

وتضم المجموعة الثالثة: الزمالك، المصري، حرس الحدود، زد إف سي، الاتحاد السكندري، سموحة، وكهرباء الإسماعيلية.

جدول مباريات الأهلي خلال الفترة المقبلة

يخوض الأهلي عددًا من المباريات المهمة خلال شهر ديسمبر وبداية يناير، حيث يلتقي سيراميكا يوم 19 ديسمبر، ثم غزل المحلة يوم 23 ديسمبر، والمقاولون العرب يوم 30 ديسمبر، قبل أن يواجه فاركو في 10 يناير، ويختتم مبارياته أمام طلائع الجيش يوم 15 يناير، في سلسلة لقاءات حاسمة لمشوار الفريق بالبطولة



