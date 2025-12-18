الضرائب توضح حالات رد الضريبة على القيمة المضافة

نشرت مصلحة الضرائب المصرية، مجموعة من الحالات التي بمقتضاها يستطيع الممول رد الضريبة علي القيمة المضافة.

وقالت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي تضمن 5 حالات يمكن رد الضريبة علي القيمة المضافة.

وقالت المصلحة إنه يمكن رد الضريبة علي القيمة المضافة في مثل هذه الحالات وهي:

- الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها

- الضريبة التي حُصِلت بطريق الخطأ .

- الضريبة السابق سدادها على الاتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة .

- الضريبة التي يتحملها شخص غير مُقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد .

- الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية وذلك في الأحوال الاتية:

• اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات

• تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل .

• البيع للجهات المعفاة المسموح قانوناً بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة

وقالت إنه في حالة رغبة الممولين الاطلاع علي المستندات الخاصة رد الضريبة على القيمة المضافة ، والأسئلة والأجوبة بخصوص اجراءات رد ضريبة القيمة المضافة يمكن الدخول على ذلك الرابط : https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-rd-aldrybt