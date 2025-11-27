بالتفاصيل.. ارتفاع حصيلة الإقرارات الضريبية لـ77.9 مليار جنيه في 4 سنوات

نجحت الحكومة خلال الـ4 سنوات سابقة في تحصيلة مبلغ 77.9 مليار جنيه من إجمالي الإقرارات الضريبية المختلفة والتي تضمنت ضرائب الدخل والقيمة المضافة والمرتبات إذ تضمنت نماذج خصم على مستوي الشخصيات الطبيعية والإعتبارية "الشركات" والتي تضمنت 122.37 ألف إقرار معدل بعد أن كان 510.221 ألف إقرار.

حسبما كشف تقرير صادر عن وزارة المالية واطلع “صدي البلد” على نسخة منه، أن تلك الاجراءات جاءت ضمن سلسلة التسهيلات الضريبة والحوافز المقدمة للممول وهو ما انعكس على زيادة معدلات الإلتزام الطوعي بسداد المستحقات الضريبية.

وأضاف التقرير أن إجمالي طلبات التسويات والتصالحات التي قدمها الممولين لتسوية منازعاتهم مع الإدارة الضريبية قبل 5 أعوام بما في ذلك طلبات المحاسبة عن التصرفات العقارية و الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة كانت 369.19 ألف إقرار و تم تقليصها لتصل لـ 11.543 ألف طلبًا بإجمالي حصيلة متنازع عليها تقدر بـ10.07 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي عدد الممولين المنضمين لقانون 6 لسنة 2025 الخاص بمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممن يصل حجم أعمالهم السنوية عن 20 مليون جنيه، بلغ 107.33 ألف ممول

وسجل إجمالي المستفيدين من الحد الأقصي لاحتساب مقابل التأخير والضرائب الإضافية نحو 152.434 ألف مستفيد بقيمة حصيلة بلغت 17.09 مليار جنيه.