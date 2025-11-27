قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف صبحي : صدى البلد دائما يدعم الدولة وينشر الفكر والنقد البناء
المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: نتابع يوميًا تداعيات زيادة منسوب المياه.. ومفيض توشكى جزء من خطة الدولة لاستيعاب الفيضانات

مدبولي
مدبولي
محمد البدوي

طمأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين بشأن ما أثاره البعض حول ارتفاع منسوب المياه بعد افتتاح سد النهضة، وما تبعه من غرق بعض الأراضي، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع الوضع وفق خطط دقيقة ومدروسة.

 فتح مفيض توشكى

وقال مدبولي إن الحديث الذي تردّد حول "لماذا لم يتم فتح مفيض توشكى" غير دقيق، موضحًا أن مفيض توشكى هو جزء أساسي من خطة الدولة لاستيعاب أكبر كمية من المياه الفائضة، وأن هناك أعمالًا مسبقة نفذتها أجهزة الدولة لزيادة القدرة الاستيعابية بما يضمن التعامل مع أي كميات إضافية من المياه بشكل آمن وفعّال.

التحركات والإجراءات الفنية اللازمة

وأضاف رئيس الوزراء أنه يُجري متابعة يومية مع وزير الموارد المائية والري، وهناك تواصل مستمر وتصور واضح بشأن التحركات والإجراءات الفنية اللازمة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل وفق خطط استباقية تأخذ في الاعتبار كل السيناريوهات والاحتمالات لضمان إدارة الموارد المائية بكفاءة.

 

تنمية دول حوض النيل

وأكد مدبولي أن مصر تعمل دائمًا من منطلق التعاون الإقليمي، قائلًا: "مصر ليست ضد أي تنمية في دول حوض النيل"، لكنها تحرص في الوقت نفسه على حماية مصالحها المائية واتخاذ كل ما يلزم لضمان أمنها المائي.

سد النهضة مدبولي مفيض توشكى توشكى منسوب المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

ترشيحاتنا

احدى المجالس العلمية بالمساجد

صحح مفاهيمك.. أوقاف الشرقية تنفذ أكثر من65 مجلسًا علميا بالمساجد

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يطالب أوروبا بموقف موحد تجاه حقوق الإنسان دون تمييز

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: العدوان على غزة كشف ازدواجية المعايير لدى الغرب

بالصور

بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي.. ماستر كلاس لـ المخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم السينمائي

ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد

لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد