مدبولي: نتابع يوميًا تداعيات زيادة منسوب المياه.. ومفيض توشكى جزء من خطة الدولة لاستيعاب الفيضانات

طمأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين بشأن ما أثاره البعض حول ارتفاع منسوب المياه بعد افتتاح سد النهضة، وما تبعه من غرق بعض الأراضي، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع الوضع وفق خطط دقيقة ومدروسة.

فتح مفيض توشكى

وقال مدبولي إن الحديث الذي تردّد حول "لماذا لم يتم فتح مفيض توشكى" غير دقيق، موضحًا أن مفيض توشكى هو جزء أساسي من خطة الدولة لاستيعاب أكبر كمية من المياه الفائضة، وأن هناك أعمالًا مسبقة نفذتها أجهزة الدولة لزيادة القدرة الاستيعابية بما يضمن التعامل مع أي كميات إضافية من المياه بشكل آمن وفعّال.

التحركات والإجراءات الفنية اللازمة

وأضاف رئيس الوزراء أنه يُجري متابعة يومية مع وزير الموارد المائية والري، وهناك تواصل مستمر وتصور واضح بشأن التحركات والإجراءات الفنية اللازمة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل وفق خطط استباقية تأخذ في الاعتبار كل السيناريوهات والاحتمالات لضمان إدارة الموارد المائية بكفاءة.

تنمية دول حوض النيل

وأكد مدبولي أن مصر تعمل دائمًا من منطلق التعاون الإقليمي، قائلًا: "مصر ليست ضد أي تنمية في دول حوض النيل"، لكنها تحرص في الوقت نفسه على حماية مصالحها المائية واتخاذ كل ما يلزم لضمان أمنها المائي.