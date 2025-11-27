مدبولي: توسع في التعاون مع الجزائر الفترة المقبلة .. واستثمارات ضخمة مرتقبة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على مواصلة تعزيز التعاون مع جمهورية الجزائر، والبناء على ما تم الاتفاق عليه بين البلدين خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون الثنائي، تنفيذًا للتوافقات التي جرى التوصل إليها.

سرعة لتفعيل الوثائق وبروتوكولات التعاون الموقعة

وأضاف مدبولي أنه تم الاتفاق مع الجانب الجزائري على العمل بجدية وسرعة لتفعيل الوثائق وبروتوكولات التعاون الموقعة، بما يدعم العلاقات المشتركة ويفتح آفاقًا أوسع للشراكة في مختلف المجالات.

وفي سياق آخر، أوضح رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية؛ للاطلاع على آخر تطورات عمل الشركات الأجنبية في قطاع البترول، وخطط زيادة الإنتاج والاستثمارات.

وأشار مدبولي إلى أن شركة "إيني" أعلنت اعتزامها – بالتعاون مع شركائها – ضخ استثمارات إضافية في مصر بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس الثقة الدولية في المناخ الاستثماري المصري وقطاع الطاقة.