حريق هونج كونج .. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 75 مع إصابة 76 آخرين

زعمت شرطة هونج كونج أن السقالات غير الآمنة وبعض المواد المستخدمة أثناء أعمال الصيانة ربما كانت وراء الانتشار السريع لحريق مدمر اندلع في مجموعة من الأبراج السكنية، وأسفر عن مقتل 75 شخصًا على الأقل وفقدان أكثر من 250 آخرين.

حريق هونج كونج

وكان رجال الإطفاء لا يزالون يكافحون للوصول إلى الأشخاص الذين ربما كانوا محاصرين في الطوابق العليا من مجمع وانغ فوك كورت السكني يوم الخميس بسبب الحرارة الشديدة والدخان الكثيف الناتج عن الحريق، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وأعلنت السلطات مساء الخميس أن عدد القتلى وصل إلى 75، مع إصابة 76 آخرين، من بينهم 11 رجل إطفاء، مما يجعله أعنف حريق تشهده هونج كونج منذ عقود.

وأكد مسؤولو الإطفاء إخماد الحرائق في أربعة من أصل ثمانية مبانٍ سكنية في المجمع، وأن ثلاثة حرائق تحت السيطرة ولم يتأثر أحد المباني.

المفقودون في حريق هونج كونج

صرح الرئيس التنفيذي لهونج كونج جون لي، في الساعات الأولى من صباح الخميس أن 279 شخصًا في عداد المفقودين، على الرغم من أن رجال الإطفاء أفادوا لاحقًا أنهم تواصلوا مع بعض هؤلاء الأشخاص.

ولم تُحدّث السلطات هذا الرقم منذ ذلك الحين وأضاف لي أن أكثر من 900 شخص لجأوا إلى ملاجئ مؤقتة خلال الليل.