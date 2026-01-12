عمرو حمزاوي: العالم يعيش حالة شبيهة بين الحربين العالميتين.. وترامب يتجاوز كل القواعد الأخلاقية

قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن السياسة بطبيعتها أحيانًا تتجاوز قواعد القانون الدولي والأخلاق، وغالبًا تُمارس لتعظيم مصالح قادة أو دول معينة، دون الالتزام بمعايير محددة.

تصريحات الرئيس الأمريكي

وأوضح أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أزمة فنزويلا واعتقال رئيسها؛ تُظهر أنه يعتمد على رؤيته الشخصية فقط، دون الالتزام بأي قواعد أخلاقية.

وأضاف حمزاوي، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الوضع العالمي الحالي يشبه الفترة التي تلت الحرب العالمية الأولى وقبل الحرب العالمية الثانية، حيث يسود القلق وعدم الوضوح في العلاقات الدولية.

تهدئة الصراعات العالمية

وأشار إلى أن الدول الكبرى مثل أمريكا، والصين، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الدول المؤثرة الأخرى، من المتوقع أن تتخذ إجراءات؛ لتهدئة الصراعات العالمية، خاصة مع استمرار النزاعات حول الطاقة والتكنولوجيا وتعظيم مصالح الدول دون سقف محدد.

الصراعات الحالية بلا حدود

وأوضح حمزاوي أن الصراعات الحالية بلا حدود واضحة، وغالبًا لا توجد محاولات جادة لحلها بطريقة سلمية؛ مما يجعل العالم يشهد مرحلة خروج تام عن القواعد الدولية والأعراف التقليدية في السياسة الدولية.