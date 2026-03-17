ميار الببلاوي: ريهام عبد الغفور تغرد خارج السرب وتمثل بإتقان مثل والدها

أكدت الفنانة ميار الببلاوي، أن هناك حالة غريبة تحدث خلال هذا الموسم، واصفة الأمر بأنه «صراع نمبر 1»، موضحة أن ما يحدث غريب ومقرف وعيب، حيث نشهد تصارع بعض النجوم.

وأضافت ميار الببلاوي، خلال حوارها ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها لا تستطيع تقييم أي فنان أو فنانة بشكل شامل، لكنها ترى أن الفنانة ريهام عبد الغفور ممثلة ممتازة، وأن جينات التمثيل تجري في عرقها.

ولفتت إلى أن ريهام عبد الغفور تغرد خارج السرب، مؤكدة أنها ممثلة ممتازة مثل والدها الراحل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، موضحة: «شاركت مع الراحل أشرف عبد الغفور في 11 عملًا».

وأشارت إلى أن ريهام عبد الغفور في منطقة مميزة، وأنها «غول تمثيل» وقد شربت الفن من والدها.