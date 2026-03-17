الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بتكلم بعفوية.. ميار الببلاوي تبرر تصريحاتها المثيرة للجدل

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي
ردت الفنانة ميار الببلاوي، على سؤال: «ما سبب انتقادك للفنانات؟ هل هذا بسبب غيرة نتيجة توقفك عن الفن خلال السنوات الأخيرة؟».

وقالت إن هذا الكلام غير صحيح، مؤكدة أنها لا تغار من أحد، لكنها تتحدث بعفوية، وتعترف بأن ما تفعله أحيانًا غير صحيح، وأنه يجب عليها عدم الإفصاح عن كل ما تعرفه من معلومات عن الفنانات، والالتزام بحدود في الحديث.

وأضافت ميار الببلاوي، خلال حوارها ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه ليس كل ما يُعرف يُقال، وأن زوجها السعودي يقدم لها نصائح دائمًا بهذا الشأن، مؤكدة أنها تحاول التعلم من الأخطاء التي وقعت فيها.

وأشارت إلى أنها أيضًا تتعرض للهجوم والنقد من بعض الفنانات، خاصة بعد ارتدائها الحجاب وابتعادها عن الفن، مؤكدة أنها لم ترد على أحد.

كما أكدت أنها انتقدت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد الأزمات الأخيرة التي وقعت فيها، قائلة: «يا بخت من أبكاني وبكى الناس علي، ولا ضحكني وضحك الناس عليّ».

وأضافت ميار الببلاوي، أنها تحب شيرين عبد الوهاب، وأن جميع الجمهور يحبها، لأنها تمتلك صوتًا مميزًا، وهي «صوت مصر» الذي لا يختلف عليه اثنان.

ولفتت إلى أن انتقادها جاء بسبب ملابس شيرين في إحدى حفلاتها بالسعودية، موضحة أن الملابس كانت تشبه الجلباب، وأن الإطلالة التي ظهرت بها لا تليق بتاريخها الفني.

وأشارت إلى أنها كانت ترغب في توجيه نصيحة لها، لكن «النصيحة على الملأ فضيحة»، مؤكدة أنها اضطرت للحديث علنًا لعدم قدرتها على التواصل معها.

وتابعت: «غلطت واختارت الطريق الغلط، وياريت توصل لها رسالتي، وترجع لنا بالسلامة».

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
جانب من التكريم
جانب من التكريم
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
