بتكلم بعفوية.. ميار الببلاوي تبرر تصريحاتها المثيرة للجدل

ردت الفنانة ميار الببلاوي، على سؤال: «ما سبب انتقادك للفنانات؟ هل هذا بسبب غيرة نتيجة توقفك عن الفن خلال السنوات الأخيرة؟».

وقالت إن هذا الكلام غير صحيح، مؤكدة أنها لا تغار من أحد، لكنها تتحدث بعفوية، وتعترف بأن ما تفعله أحيانًا غير صحيح، وأنه يجب عليها عدم الإفصاح عن كل ما تعرفه من معلومات عن الفنانات، والالتزام بحدود في الحديث.

وأضافت ميار الببلاوي، خلال حوارها ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه ليس كل ما يُعرف يُقال، وأن زوجها السعودي يقدم لها نصائح دائمًا بهذا الشأن، مؤكدة أنها تحاول التعلم من الأخطاء التي وقعت فيها.

وأشارت إلى أنها أيضًا تتعرض للهجوم والنقد من بعض الفنانات، خاصة بعد ارتدائها الحجاب وابتعادها عن الفن، مؤكدة أنها لم ترد على أحد.

كما أكدت أنها انتقدت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد الأزمات الأخيرة التي وقعت فيها، قائلة: «يا بخت من أبكاني وبكى الناس علي، ولا ضحكني وضحك الناس عليّ».

وأضافت ميار الببلاوي، أنها تحب شيرين عبد الوهاب، وأن جميع الجمهور يحبها، لأنها تمتلك صوتًا مميزًا، وهي «صوت مصر» الذي لا يختلف عليه اثنان.

ولفتت إلى أن انتقادها جاء بسبب ملابس شيرين في إحدى حفلاتها بالسعودية، موضحة أن الملابس كانت تشبه الجلباب، وأن الإطلالة التي ظهرت بها لا تليق بتاريخها الفني.

وأشارت إلى أنها كانت ترغب في توجيه نصيحة لها، لكن «النصيحة على الملأ فضيحة»، مؤكدة أنها اضطرت للحديث علنًا لعدم قدرتها على التواصل معها.

وتابعت: «غلطت واختارت الطريق الغلط، وياريت توصل لها رسالتي، وترجع لنا بالسلامة».