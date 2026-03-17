شريف الجبلي: تطوير الصناعة المصرية هو الطريق للمنافسة العالمية

قال الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات، إنّ الاستحواذ على مصنع أبو زعبل للأسمدة مثّل نقطة تحول كبرى في مسيرة الشركة، موضحًا خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج رحلة المليار عبر شاشة قناة النهار، أن المصنع تم شراؤه عام 2002 في إطار برنامج الخصخصة، قائلاً: "المصنع ده كان خسران جدًا ومتهالك، لكن كان عنده بنية أساسية مهمة زي الطرق والمية والكهرباء".

وأضاف أنّ الشركة قامت بعملية تطوير شاملة للمصنع، مشيرًا بأسلوب يجمع بين الدقة والواقعية: "إحنا صرفنا عليه تطوير كامل، أكتر من مليار جنيه، واشتغلنا عليه لحد ما رجعناه تاني"، مؤكدًا في الوقت ذاته أنهم حرصوا على الحفاظ على العمالة بالكامل.

وتابع: "حافظنا على العمالة كلها، وده كان جزء أساسي من رؤيتنا"، وهو ما يعكس التزامًا اجتماعيًا إلى جانب البعد الاقتصادي.

وأشار إلى أن نتائج هذا التطوير ظهرت بوضوح في الأسواق الخارجية، حيث قال: "قدرنا نصدر لإيطاليا وفرنسا والبرازيل، وإحنا دلوقتي نمرة واحد في البرازيل".

وأكد أن التصدير لا يأتي على حساب السوق المحلي، موضحًا: "لا مفيش كدة، الخط هو هو، وبالعكس لما بنصدر ده معناه إن الجودة عالية جدًا"، مضيفًا أن المنتج المحلي يتمتع بنفس مستوى الجودة ومطلوب بقوة في السوق، في تأكيد على قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا.