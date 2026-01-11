خبير سياسي: الناتو يواجه أخطر أزمة في تاريخه بسبب سياسات ترامب التوسعية

في ظل تصاعد التوترات الدولية وتراجع الثوابت التي حكمت النظام العالمي لعقود، عاد الجدل مجددًا حول مستقبل التحالفات الكبرى، وعلى رأسها حلف شمال الأطلسي، بعد تصريحات وسياسات أمريكية أعادت منطق القوة إلى واجهة المشهد الدولي.

وبين تهديدات تمس جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك، وضغوط متزايدة على الصين، وانتقادات حادة للحلفاء الأوروبيين، تبدو واشنطن وكأنها تعيد رسم خريطة النفوذ العالمي بأسلوب يثير قلق شركائها قبل خصومها.

وفي هذا السياق، يقدم الخبير السياسي سعيد الزغبي قراءة تحليلية لتداعيات النهج الأمريكي الحالي، محذرًا من أن استمرار هذا المسار قد يقود إلى تفكك الناتو وفتح الباب أمام صراعات دولية جديدة، خاصة في مواجهة الصين، بعيدًا عن الصراع الروسي التقليدي، بما ينذر بتحول خطير في ميزان القوى العالمي خلال السنوات المقبلة.

الرغبة الترامبية في جرينلاند تعود إلى الواجهة

وقال الخبير السياسي سعيد الزغبي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن المشهد الدولي الحالي يكشف بوضوح عن تجدد الرغبة لدى التيار الترامبي في فرض السيطرة على جزيرة جرينلاند، التابعة للدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي.

ولفت إلى أن الخطاب الأمريكي لم يعد يستبعد اللجوء إلى أدوات ضغط قسرية، سواء كانت عسكرية أو اقتصادية، تحت ذرائع تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، والموارد الطبيعية، والمنافسة المحتدمة مع روسيا والصين في منطقة القطب الشمالي.

ضغوط أمريكية مزدوجة

وأضاف الزغبي أن التصعيد الأمريكي لا يقتصر على الجبهة الأوروبية، بل يتزامن مع ضغط متزايد قادم من الشرق، حيث تمارس واشنطن ضغوطًا مكثفة على الصين عبر تعريفات جمركية، وقيود على الاستثمارات، وتحذيرات عسكرية متكررة بشأن تايوان ومنطقة المحيط الهادئ، إلى جانب محاولات واضحة لجرّ الحلفاء الأوروبيين إلى مواجهة مفتوحة مع بكين، رغم تحفظات عدد كبير منهم على هذا المسار التصادمي.

وأوضح أن الحلفاء الأوروبيين باتوا في مرمى انتقادات أمريكية حادة، خاصة فيما يتعلق بعدم كفاية الإنفاق الدفاعي، مشيرًا إلى أن هذه الانتقادات رافقتها تهديدات ضمنية بإعادة تقييم الالتزامات الأمريكية داخل حلف الناتو، وهو ما اعتبره تطورًا خطيرًا يمس جوهر فكرة التحالف ذاتها.

تحذيرات دنماركية صريحة

وأشار الزغبي إلى أن هذه السياسات أثارت ردود فعل قوية داخل أوروبا، في مقدمتها الدنمارك، التي حذرت صراحة من أن أي تدخل عسكري أمريكي في جرينلاند قد يعني “نهاية فعلية لحلف الناتو”، إلى جانب فرنسا وألمانيا، اللتين بدأتا بالفعل مناقشات جادة حول تعزيز قدرات دفاعية أوروبية مستقلة، تحسبًا لتراجع الاعتماد على المظلة الأمريكية.

وبشأن تقييمه لاحتمالات تفكك حلف شمال الأطلسي، قال الزغبي إن الناتو، الذي تأسس عام 1949 كآلية دفاع جماعي ضد التهديدات الخارجية، يواجه اليوم أزمة داخلية غير مسبوقة، بعدما أصبح احتمال تحول أقوى أعضائه، الولايات المتحدة، إلى مصدر تهديد مباشر لأحد الحلفاء، وهو ما يقوض الأساس القانوني والسياسي للحلف.

الناتو أمام أزمة داخلية غير مسبوقة

وأوضح أن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في تفكك جزئي أو تدريجي للحلف، مرجحًا حدوثه بنسبة تتراوح بين 40 و60% خلال عامي 2026 و2027، خاصة إذا لجأت واشنطن إلى ضغوط اقتصادية أو عسكرية محدودة على جرينلاند، وهو ما سيؤدي إلى فقدان المادة الخامسة الخاصة بالدفاع المشترك لمصداقيتها، ويدفع الحلف نحو انقسام واضح بين دول شرق أوروبا المتمسكة بالتحالف مع واشنطن خوفًا من روسيا، ودول غرب أوروبا التي ستسرع في بناء منظومة دفاع أوروبي مستقل.

ولم يستبعد الزغبي سيناريو التفكك الكامل للناتو، وإن كان أقل احتمالًا، بنسبة تتراوح بين 15 و30%، مشيرًا إلى أن أي تدخل عسكري أمريكي مباشر ضد الدنمارك سيُعد اعتداءً على عضو داخل الحلف، ما يجعل المادة الخامسة بلا معنى عملي، وهو ما أكدته تحذيرات رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، إلى جانب تقديرات مراكز بحثية أوروبية بارزة مثل “تشاتام هاوس” و”أتلانتيك كاونسل”، التي رأت أن هذا السيناريو يعني نهاية الناتو فعليًا.

وأكد الزغبي أن من بين العوامل الرئيسية المعززة لاحتمالات التفكك، رفض عدد متزايد من الدول الأوروبية الانخراط في مواجهة مفتوحة مع الصين، إلى جانب تنامي الشعور بأن الناتو بات أداة لخدمة أجندة أمريكية توسعية، لا تعكس بالضرورة المصالح الجماعية للحلفاء.

وحول احتمالات فتح الباب أمام حرب عالمية جديدة بعيدًا عن روسيا وبوتين، أوضح الزغبي أن التصعيد الحالي لا يركز بشكل أساسي على موسكو، رغم استمرار الحرب في أوكرانيا، بل يفتح جبهات توتر أخرى قد تكون أكثر خطورة على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن فرض سيطرة أمريكية على جرينلاند سيؤدي إلى تصاعد التوتر في منطقة القطب الشمالي مع روسيا والصين، اللتين تمتلكان مصالح استراتيجية هناك تتعلق بالمعادن النادرة وطرق الملاحة، مرجحًا أن يقود ذلك إلى سباق تسلح قطبي، دون أن يكون وحده الشرارة المباشرة لحرب عالمية.

وأضاف أن الخطر الأكبر يتمثل في جبهة الصين والمحيط الهادئ، حيث إن محاولة واشنطن إجبار الحلفاء الأوروبيين على المشاركة في مواجهة بكين، سواء عبر دعم تايوان أو فرض حظر تجاري شامل، قد تواجه رفضًا أوروبيًا واسعًا، ما يضعف الردع الجماعي، وفي حال تصعيد صيني كبير، كغزو تايوان، قد تجد الولايات المتحدة نفسها أكثر عزلة، وهو ما يرفع احتمالات اندلاع حرب محدودة قابلة للتوسع.

وقدّر الزغبي الاحتمال العام لنشوب نزاع عالمي واسع، بعيدًا عن الساحة الروسية، بنسبة تتراوح بين 25 و40% خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذا استمر النهج الأمريكي القائم على “القوة الخشنة” دون تنسيق حقيقي مع الحلفاء، مؤكدًا أن الخطر لا يكمن في روسيا مباشرة، بل في الفراغ الاستراتيجي الذي قد يخلقه تفكك الناتو، بما يشجع الصين أو قوى دولية أخرى على اختبار حدود الردع في مناطق حساسة مثل بحر الصين الجنوبي أو القطب الشمالي.

واختتم الزغبي تصريحاته بالتأكيد على أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل أخطر تحدٍ داخلي يواجه حلف الناتو منذ تأسيسه، محذرًا من أنها قد تقود إلى تفككه الجزئي أو الكلي إذا تحولت إلى إجراءات عملية ضد الدنمارك، وهو ما يفتح الباب أمام نزاعات عالمية جديدة، خاصة في مواجهة الصين، بعيدًا عن الصراع الروسي التقليدي، نتيجة إضعاف التحالف الغربي وتعزيز شعور القوى المنافسة بتراجع الردع الجماعي.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب حوارًا عاجلًا داخل الحلف لإعادة بناء الثقة، مع التركيز على تقاسم الأعباء بشكل عادل دون اللجوء إلى التهديدات الداخلية، محذرًا من أن غياب هذا المسار قد يدفع العالم إلى تحول جذري في ميزان القوى الدولي خلال السنوات المقبلة.