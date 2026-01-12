قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تستدعي السفير البريطاني ورسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن التحريض وزعزعة الاستقرار
الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري
بالموبيل.. كيفية استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي
إصابة 3 أشخاص في انفجار طرد بريدي داخل مجمع سكني بإسطنبول
خضوع نجم ليفربول لجراحة عاجلة.. تفاصيل
عمرو أديب: يجب أن يعود الدور المهم لمجلس النواب في مراقبة الحكومة
أحمد حسن يتصدر قائمة هدافي الأدوار الإقصائية في تاريخ أمم إفريقيا
محكمة النقض تؤيد أحكام السجن بحق 7 متهمين في قضية خطف نجل وزير الصحة الأسبق
أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 16 في تاريخه
القوانين تحاج إلى إعادة نظر.. زياد بهاء الدين يعلق على الانتخابات البرلمانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زياد بهاء الدين: أخشى أن تتجه ثمار الإصلاح الاقتصادي حال جنيها لفئات وطبقات معينة

الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق
الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق
محمود محسن

علّق الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، على المطالبات بالعُرف بتغيير وزاري في أعقاب إجراء الانتخابات البرلمانية، قائلًا: «من الضروري الإبقاء على المجموعة الاقتصادية الرئيسية، لأن هناك أمورًا تم فتحها ويجب أن تستكمل».


وتابع خلال لقائه ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: «تغيير السياسات أهم من تغيير الأشخاص، لا ينبغي أن يكون الأمر برمته هو تغيير الأشخاص فقط بدون تغيير السياسات، فهنا سيكون الأمر غير مفيد وغير مجدٍ. الأهم أن يكون هناك مصداقية في التشكيل القادم وسياسات نفهمها».


وردًا على سؤال الحديدي حول أن البعض يرى أن رئيس الوزراء مكث في منصبه تسع سنوات وأن التغيير مطلوب، قال: «ليست هناك ضرورة لتغيير الشخص، ولكن إذا علقنا الأمر بأن تغيير الشخص يؤدي لتغيير السياسات، فلن يحدث شيء، خاصة أن ما عانت منه البلاد من أزمات ومشكلات كان بمثابة مسؤولية جماعية للدولة، والحلول كانت جماعية. لذلك لست متحمسًا للخوض في مسألة تغيير الأشخاص».


وحول مفترق الطرق الاجتماعي وأجندة الإصلاح، أضاف: «نتحدث كثيرًا عن السياسي والاقتصادي، والأخير مهم بقدر ما يعبر عن تغير اجتماعي. المشكلة أنه خلال السنوات الماضية اتسعت الفجوة الاجتماعية لدرجة أنها لم تعد رافدًا من روافد الاقتصاد المصري. وفكرة أن تحسن الاقتصاد وجني ثمار الإصلاح كافٍ لحل المشكلة، هذا مدخل في غاية الخطورة وغير صحيح».


وحذر بهاء الدين من اتجاه جني ثمار النمو لطبقات وفئات بعينها، قائلاً: «كل ما أخشاه أنه إذا تم جني ثمار الإصلاح الاقتصادي لفئات محددة، فإن الهوة الاجتماعية ستزداد، ولم تعد مقتصرة على الفروق بين غني وفقير، بل أصبحت تشمل صنوفًا مختلفة مثل الهوة في الدخول والتعليم. أصبح لدينا مستويات متعددة في التعليم والثقافة، عالم واحد واثنان وثلاثة حتى ابلنية التحتيه بها هوة إجتماعية  فوق الكوبري واسفله ».


وشدد على ضروره أن يكون محور أي برنامج وطني إقتصادي هو التصدي وتقليص الهوة الاجتماعية      قائلاً : " المحاور التي تبعث على التفاؤل فقط هو الدهم النقدي والتأمين الصحي الشامل  لكن بقية المجالاات بها أنواع من الهوة الاجتماعيه "

زياد بهاء الدين رئيس مجلس الوزراء الانتخابات البرلمانية المجموعة الاقتصادية السياسات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

ترشيحاتنا

نهاد أبو الفمصان

نهاد أبو القمصان تروي موقفا تعرض ابنها لحادث سير

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

السبب وراء ظاهرة الديجافو

اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد