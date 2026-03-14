الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

قبل دقائق من صلاة التهجد..وفاة شاب أثناء الوضوء فى مسجد بنجع حمادى

الشاب المتوفى
يوسف رجب

قبل دقائق قليلة من بدء صلاة التهجد فى مسجد قرية الحلفاية بحرى بالشيخ على بنجع حمادى شمال قنا، على موعد مع حدث جلل، حيث لفظ شاب أنفاسه الأخيرة أثناء الوضوء، تمهيدًا لأداء صلاة التهجد بالمسجد كما اعتاد على ذلك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.


كعادته خلال الأيام الأخيرة من الشهر المبارك توجه الشاب صبري حنفي محمود صابر، لأداء صلاة التهجد بالمسجد، وشرع فى الوضوء، لكنه كما لو كان يغتسل من الدنيا وهمومها للأبد فما هى لحظات من بدء الوضوء، حتى وقع مغشياً عليه داخل المسجد، ليُفاجىء الجميع بأنه فارق الحياة بلا عودة.

الأحزان عمت أرجاء قرية الحلفاية بحرى، فور وصول نبأ الوفاة إلى أسرة الشاب الفقيد، لتتحول فرحة الاستعداد ليوم العيد، إلى أحزان وصرخات، حزنا على فراق شاب يشهد له الجميع بحسن الخلق والأدب فى التعامل مع الأهالى، فضلا عن تعلقه بالمساجد وأداء الصلوات فى وقتها.

موكب مهيب

ساعات قليلة وخرج جثمان الشاب من منزل أسرته بقرية الحلفاية بحرى، عقب صلاة الفجر، إلى مقابر الأسرة بالقرية، فى موكب مهيب يليق بخاتمة يتمناها الجميع فى نهاية الرحلة بهذه الدنيا الفانية، مع دموع مختلطة بالدعوات بالرحمة فى هذه الأيام المباركة.


مشاعر ممتزجة ما بين حزن على شاب فى مقتبل العمر، وما بين فرحة بحسن خاتمة تجسدت فى وجوده فى بيت من بيوت الله، واستعداده لأداء صلاة سنة لا يقوى عليها إلا القليل من الباحث عن مضاعفة الأجر والثواب بالتقرب الحقيقى إلى المولى عزوجل من خلال هذه السنن الطوعية.

حسن خاتمة


صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، لم تكن بعيدة عن هذا الحدث، فقد انتشرت أنباء وفاة الشاب كانتشار النار فى الهشيم، الكل يتناقل واقعة الوفاة واصفين إياها بأنها حسن خاتمة لا ينالها إلا أصحاب القلوب النقية والهمم العالية فى العبادة والإخلاص مع رب العباد، كما تناولت مواقع التواصل صفات الفقيد وتعاملاته مع الأصدقاء والمقربين، وتمنيات الكثير بأن يحظى بهذه الخاتمة السعيدة.


 

