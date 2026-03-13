تحويل 9 مواقع قمامة لمساحات خضراء بـ أولاد عمرو فى قنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو، التابعة لمركز ومدينة قنا، من تنفيذ عدد من المبادرات لتجميل أماكن تجمعات القمامة، ورفع أطنان من التراكمات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، لرفع تراكمات القمامة والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي بكافة القرى والمدن.





وأوضح المهندس محمد صالح، رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو، أنه بشأن ما تم تداوله مؤخرًا بخصوص تراكم القمامة بطريق "الأجاردة"، فهذا الموقع كان يمثل تحديًا كبيرًا، حيث كان عبارة عن تلال من المخلفات تراكمت لأكثر من 5 سنوات، مشيرًا إلى أنه في وقت سابق تم إزالة ما يقرب من 250 طنًا وتم تشجير المنطقة بالكامل.





وأشار صالح، إلى أن ذلك جاء في إطار تنفيذ رؤية الوحدة المحلية الشاملة للقضاء على المظاهر غير الحضارية، من خلال المبادرة التي أطلقتها منذ 5 أشهر، تحت عنوان "معًا من أجل تشجير أماكن تجمعات القمامة"، والتي تهدف إلى تحويل نقاط التلوث إلى مساحات خضراء مستدامة.



​

​​ولفت رئيس الوحدة المحلية لقرية أولادعمرو، إلى قيام البعض بأعمال مؤسفة وإزالة الأشجار ومعاودة إلقاء القمامة في ذات الموقع، مؤكدًا أن الوحدة المحلية تعمل على رفع المخلفات منه أسبوعيًا وفقًا للجدول الزمني المعلن، رغم اتساع النطاق الجغرافي الذي يخدم 5 قرى فرعية وتوابعها، مع توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الجمعيات لجمع القمامة من المنازل.





من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف جهود رفع كفاءة المنظومة البيئية بكافة قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا على ضرورة تحويل المناطق التي كانت تمثل تجمعاً للمخلفات إلى مساحات خضراء تخدم المواطنين.

​

​جدير بالذكر، أن المبادرة حققت نجاحات ملموسة في مناطق أخرى، حيث تمكنت الوحدة المحلية حتى الآن من تطهير ورفع القمامة من 9 مواقع حيوية وتحويلها إلى مساحات مشجرة، وسط التزام كامل من المواطنين المحيطين بتلك المناطق بالاشتراك في منظومة الجمع المنزلي، وهو ما يعكس وعي الأهالي بضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي للقرية.



