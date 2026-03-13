قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زكاة الفطر .. مقدارها بالكيلو وقيمة إخراجها نقدا وموعدها وعلى من تجب.. اعرف أحكامها
الصحف الإنجليزية تهاجم جورديولا ومرموش كلمة السر
غدا.. الثقافة تطلق عروض نوادي مسرح الطفل في أسيوط وسوهاج والمنيا
من حقنة بنج إلى غيبوبة.. أبانوب يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاة زوجته داخل مركز طبي بسوهاج
أدعية ليلة القدر.. كلمات تفتح لك أبواب الخير والفرج وقضاء الحوائج
إدانة مصر لاستهداف الدول الشقيقة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني
وزير المالية: الموازنة الجديدة تركز على المواطن وحزم حماية اجتماعية الأعلي في التاريخ.. نواب: تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز الاستقرار الاجتماعي
بالحجارة والعصا .. القبض على طرفي مشاجرة محطة وقود بالجيزة
صلاح الشرنوبي يكشف كواليس لأول مرة عن لحظة وفاة الفنانة ذكري
بخلاف الأعياد والعطلات الرسمية.. إجازات الموظفين وفق القانون لضمان حقوق العامل
الطاقة الذرية: نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران
قافلة طبية مجانية بوحدة الجرف الصحية بالقصير توقع الكشف على 56 حالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحويل 9 مواقع قمامة لمساحات خضراء بـ أولاد عمرو فى قنا

تشجير مواقع القمامة بقنا
تشجير مواقع القمامة بقنا
يوسف رجب

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو، التابعة لمركز ومدينة قنا، من تنفيذ عدد من المبادرات لتجميل أماكن تجمعات القمامة، ورفع أطنان من التراكمات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، لرفع تراكمات القمامة والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي بكافة القرى والمدن.

 

وأوضح المهندس محمد صالح، رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو، أنه بشأن ما تم تداوله مؤخرًا بخصوص تراكم القمامة بطريق "الأجاردة"، فهذا الموقع كان يمثل تحديًا كبيرًا، حيث كان عبارة عن تلال من المخلفات تراكمت لأكثر من 5 سنوات، مشيرًا إلى أنه في وقت سابق تم إزالة ما يقرب من 250 طنًا وتم تشجير المنطقة بالكامل.


 

وأشار صالح، إلى أن ذلك جاء في إطار تنفيذ رؤية الوحدة المحلية الشاملة للقضاء على المظاهر غير الحضارية، من خلال المبادرة التي أطلقتها منذ 5 أشهر، تحت عنوان "معًا من أجل تشجير أماكن تجمعات القمامة"، والتي تهدف إلى تحويل نقاط التلوث إلى مساحات خضراء مستدامة.



​​ولفت رئيس الوحدة المحلية لقرية أولادعمرو، إلى قيام البعض بأعمال مؤسفة وإزالة الأشجار ومعاودة إلقاء القمامة في ذات الموقع، مؤكدًا أن الوحدة المحلية تعمل على رفع المخلفات منه أسبوعيًا وفقًا للجدول الزمني المعلن، رغم اتساع النطاق الجغرافي الذي يخدم 5 قرى فرعية وتوابعها، مع توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الجمعيات لجمع القمامة من المنازل.


 

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف جهود رفع كفاءة المنظومة البيئية بكافة قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا على ضرورة تحويل المناطق التي كانت تمثل تجمعاً للمخلفات إلى مساحات خضراء تخدم المواطنين.


​جدير بالذكر، أن المبادرة حققت نجاحات ملموسة في مناطق أخرى، حيث تمكنت الوحدة المحلية حتى الآن من تطهير ورفع القمامة من 9 مواقع حيوية وتحويلها إلى مساحات مشجرة، وسط التزام كامل من المواطنين المحيطين بتلك المناطق بالاشتراك في منظومة الجمع المنزلي، وهو ما يعكس وعي الأهالي بضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي للقرية.


قنا تجمعات القمامة قرية أولاد عمرو مساحات خضراء أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

صلاة التسابيح

حث عليها النبي.. 4 ركعات في آخر جمعة برمضان تغفر ذنوبك وتصب عليك الخير صباً وتمنحك 6 عطايا

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

احمد عيد عبد الملك

أحمد عيد عبد الملك: أكثر صفقة حزنت عليها كانت انتقال هذا اللاعب للأهلي

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

ترشيحاتنا

سابع سما

بمسرح أوبرا ملك.. البيت الفني يعلن عن افتتاح العرض المسرحي سابع سما ثاني أيام عيد الفطر

هنيدي

وصله مزاح بين هنيدي وساويرس.. ما القصة؟

وننسي اللي كان

وننسي اللي كان الحلقة 23.. إيهاب فهمي يعرض الزواج على شيرين رضا

بالصور

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

بشرى
بشرى
بشرى

مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد