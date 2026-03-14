أخبار قنا | إزالة 88 تعديا على الأراضي.. تحويل 9 مواقع قمامة لمساحات خضراء بـ أولاد عمرو

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، إزالة 88 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تحويل 9 مواقع قمامة لمساحات خضراء بـ أولاد عمرو، مديرية الصحة توقع الكشف الطبى على 606 مواطن خلال قافلة طبية بقرية بركة في نجع حمادي.

إزالة 88 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في قنا



نفذت الوحدات المحلية بنجع حمادي وفرشوط ونقادة وقنا، عدد من حملات الإزالة، والتي أسفرت عن إزالة 88 حالة تعدٍ، شملت تعديات على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 9 أفدنة و6337 مترا مربعا، وهو ما يعكس حجم الإنجاز الكبير الذي تحقق في إطار هذه الجهود.

و تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة حسين الزمقان، من تنفيذ 34 حالة إزالة متنوعة لمخالفات بناء وتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة بلغت 6753.5 متر مربع، حيث شملت الحملات مدينة نجع حمادي وقرى "هو والشعانية وبهجورة" وتوابعها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

تحويل 9 مواقع قمامة لمساحات خضراء بـ أولاد عمرو فى قنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو، التابعة لمركز ومدينة قنا، من تنفيذ عدد من المبادرات لتجميل أماكن تجمعات القمامة، ورفع أطنان من التراكمات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، لرفع تراكمات القمامة والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي بكافة القرى والمدن.

وأوضح المهندس محمد صالح، رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو، أنه بشأن ما تم تداوله مؤخرًا بخصوص تراكم القمامة بطريق "الأجاردة"، فهذا الموقع كان يمثل تحديًا كبيرًا، حيث كان عبارة عن تلال من المخلفات تراكمت لأكثر من 5 سنوات، مشيرًا إلى أنه في وقت سابق تم إزالة ما يقرب من 250 طنًا وتم تشجير المنطقة بالكامل.





صحة قنا: توقيع الكشف الطبى على 606 مواطنين خلال قافلة بقرية بركة في نجع حمادي

نفذت مديرية الصحة بقنا، قافلة طبية مجانية بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف القوافل الطبية وتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن القافلة استمرت على مدار يومين، ونجحت في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 606 مواطنين من أهالي القرية، في عدد من التخصصات الطبية المختلفة.