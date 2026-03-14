الأرصاد الجوية: تحسن نسبي في الرؤية بأسيوط وأمطار متوقعة بعدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن آخر تطورات الحالة الجوية في مصر، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صباح اليوم.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن هناك تحسنًا نسبيًا في مستوى الرؤية الأفقية بمحافظة أسيوط حتى الساعة الخامسة والنصف صباحًا، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق هناك.

وأضافت الأرصاد الجوية أن السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة تتكاثر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مع استمرار تدفق الغطاء السحابي على مناطق من شمال ووسط الصعيد، إضافة إلى القاهرة الكبرى وشبه جزيرة سيناء، يصاحبها فرص لسقوط الأمطار على فترات متقطعة.

كما أشارت الأرصاد الجوية إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى