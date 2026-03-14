بصاروخ .. استهداف مهبط للطائرات داخل السفارة الأمريكية في بغداد

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أمنيين القول بأن صاروخا أصاب مهبطا للطائرات المروحية داخل السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

ومنذ قليل تعرضت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد لإستهداف حيث شوهد تصاعد الدخان من داخلها .

وذكرت التقارير الإعلامية أنه وعلى الفور إطلقت صفارات الإنذار من السفارة الأمريكية في بغداد بعد الهجوم.

كما أشارت التقارير إلى أن الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد استهدف منظومة الدفاع الجوي الخاصة بها.

ومنذ قليل ؛ أعلن فصيل عراقي مسلح تنفيذ 8 عمليات نوعية استهدفت القواعد الأمريكية في داخل العراق وخارجه خلال 24 ساعة.

وفي سياق أخر ؛ أكدت القيادة المركزية الأمريكية وفاة جميع أفراد الطاقم الذين كانوا على متن طائرة التزود بالوقود التي تحطمت في العراق يوم الخميس.

وقالت القيادة المركزية في منشور على منصة "إكس" : تأكدت وفاة جميع أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن طائرة التزود بالوقود الأمريكية من طراز KC-135 التي تحطمت في غرب العراق".

