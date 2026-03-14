مواعيد مباريات اليوم السبت 14-3-2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات

تستعد ملاعب العالم اليوم السبت 14-3- 2026، لاستضافة مجموعة من المباريات المثيرة في مختلف البطولات المحلية والقارية. تتصدر الأحداث مباراة أوتوهو ضد الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية، بالإضافة إلى قمة الدوري الإنجليزي بين وست هام ومانشستر سيتي، وعدد من المواجهات الهامة في الدوريات الأوروبية والخليجية.

مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة



تشهد دوري أبطال إفريقيا اليوم مباراة قوية بين نهضة بركان المغربي والهلال أم درمان السوداني، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 12 صباحًا، على قناة beIN Sports HD 3.





مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

تشهد منافسات كأس الكونفدرالية اليوم مواجهتين مرتقبتين:

أوتوهو X الزمالك – المباراة في الساعة 3 عصرًا، على قناة beIN Sports HD 1.

المصري البورسعيدي X شباب بلوزداد – المباراة في الساعة 10 مساءً، على قناة beIN Sports HD 4.



وتعد مباراة الزمالك ضد أوتوهو الأكثر متابعة، خاصة بعد تألق الفريق المصري في دور المجموعات وحرصه على التأهل لنصف النهائي.





مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تستكمل الجولة اليوم عدة مواجهات قوية:

بيرنلي X بورنموث – الساعة 5 مساءً، على قناة beIN Sports HD 4.

سندرلاند X برايتون – الساعة 5 مساءً، على قناة beIN Sports HD 2.

آرسنال X إيفرتون – الساعة 7:30 مساءً، على قناة beIN Sports HD 1.

تشيلسي X نيوكاسل يونايتد – الساعة 7:30 مساءً، على قناة beIN Sports HD 2.

وست هام X مانشستر سيتي – الساعة 10 مساءً، على قناة beIN Sports HD 1.



وتعد مباراة وست هام ومانشستر سيتي أبرز المباريات، حيث يسعى الفريق اللندني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الدوري في الموسم الحالي.

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تستكمل مباريات الليجا بمواجهات مهمة:

جيرونا X أتلتيك بيلباو – الساعة 3 عصرًا، على قناة beIN Sports HD 3.

أتلتيكو مدريد X خيتافي – الساعة 5:15 مساءً، على قناة beIN Sports HD 3.

ريال أوفييدو X فالنسيا – الساعة 7:30 مساءً، على قناة beIN Sports HD 3.

ريال مدريد X إلتشي – الساعة 10 مساءً، على قناة beIN Sports HD 2.

مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الفتح X الهلال – الساعة 9 مساءً، على قناة 1 Thmanyah.

الخليج X النصر – الساعة 9 مساءً، على قناة 2 Thmanyah.

الشباب X الأخدود – الساعة 9 مساءً، على قناة 3 Thmanyah.



مباريات الدوري الإيطالي

إنتر ميلان X أتالانتا – الساعة 4 عصرًا، على قناة AD Sports 1 HD.

نابولي X ليتشي – الساعة 7 مساءً، على قناة AD Sports 1 HD.

أودينيزي X يوفنتوس – الساعة 9:45 مساءً، على قناة AD Sports 1 HD



مباريات الدوري الفرنسي

لوريان X لانس – الساعة 6 مساءً، على قناة beIN Sports HD 5.

أنجييه X نيس – الساعة 8 مساءً، على قناة beIN Sports HD 6.

موناكو X بريست – الساعة 10 مساءً، على قناة beIN Sports HD 5.

مباريات الدوري الألماني



باير ليفركوزن X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 مساءً.

بوروسيا دورتموند X أوجسبورج – الساعة 4:30 مساءً.

آينتراخت فرانكفورت X هايدينهايم – الساعة 4:30 مساءً.

هوفينهايم X فولفسبورج – الساعة 4:30 مساءً.

هامبورج X كولن – الساعة 7:30 مساءً







