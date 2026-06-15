40 مركز شباب وساحة بدمياط لبث مبارايات منتخب مصر بمونديال كأس العالم



أعلن الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، عن تجهيز ٤٠ مركز شباب وساحة بشاشات عرض لبث منتخب مبارايات مصر فى كأس العالم 2026.

كما تم تنفيذ كافة الترتيبات اللازمة لتوفير أجواء ملائمة ومنظمة لاستقبال الجماهير و متابعة المباريات والالتفاف خلف حلم منتخب مصر .

و وجه " محافظ دمياط " تعليماته إلى مديرية الشباب والرياضة، بالمتابعة الدورية لجاهزية مراكز الشباب والساحات ، بما يحقق خروج الفاعليات بالشكل اللائق ، وإتاحة الفرصة للجماهير بتشجيع فريق الفراعنه، معربًا عن خالص امنياته للمنتخب المصرى بالتوفيق فى مشواره بالمونديال.