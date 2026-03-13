تستهل مساء اليوم منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بمواجهات حاسمه وقويه حيث يواجه بيراميدز حامل اللقب نظيره الجيش الملكي

وكان بيراميدز قد واجه الجيش الملكي من قبل خلال الموسم السابق وحقق فوز بنتيجة 4-1 بمباراة الذهاب، قبل أن يرد الجيش الملكي بانتصار 2-0 في لقاء الإياب

مواعيد مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا



الجمعة 13 مارس 2026

يواجه ماميلودي صن داونز نظيره الملعب المالي في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة



يواجه الجيش الملكي المغربي نظيره بيراميدز في تمام الساعة 12 منتصف الليل

السبت 14 مارس 2026

يواجه نهضة بركان نظيره الهلال السوداني في تمام الساعة 12 منتصف الليل

الأحد 15 مارس 2026

يواجه الترجي الرياضي التونسي نظيره الأهلي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة