وزير الرياضة: لاعبو منتخب مصر على قدر المسئولية

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تقديره الكبير لمنتخب مصر بعد الأداء الرائع الذي قدمه الفريق في مباراته الأخيرة. وقال: "بالأمس، كان الأداء أكثر من رائع، وهو يعكس الجهود المستمرة التي يبذلها شباب مصر الذين يمثلون هذا الجيل الواعد. خطواتهم ثابتة، والحمد لله، نحن نسير في الطريق الصحيح نحو المستقبل".

وقال أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن "النتيجة كانت مشرفة جدًا، رغم القلق الذي انتابنا في بعض اللحظات، لكننا كنا نشعر بالفخر لما قدمه المنتخب. الأهداف التي تم تسجيلها كانت بالفعل أهدافًا رائعة، وأداء الفريق كان ممتازًا، خاصة مع الفرق القوية التي واجهها.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أنه " لا بد أن نذكر أن منتخب كوت ديفوار هو بطل كأس الأمم الإفريقية في النسخة الأخيرة، وكان من المتوقع أن يقدم أداءً قويًا، لكن لاعبو منتخبنا كانوا على قدر المسؤولية".



