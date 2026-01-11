الشباب والرياضة تُعلن انتهاء أعمال التسليم والتسلّم للجنة المعينة لإدارة شئون اتحاد الألعاب المائية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تعلن عن تفاصيل قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية،

وأكدت الوزارة في بيان ليها انه تم تنفيذ أعمال التسليم والتسلّم بين مجلس إدارة الاتحاد السابق واللجنة المؤقتة المشكلة بقرار وزاري.

وجرت أعمال التسليم والتسلّم بمقر الاتحاد، حيث شملت كافة الملفات الإدارية والمالية والفنية، بما يضمن انتظام العمل داخل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، واستمرار تقديم الخدمات والأنشطة الرياضية دون تأثر، مع الحفاظ على مصالح اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن تنفيذ إجراءات التسليم والتسلّم يأتي استكمالًا للتنسيق القانوني والإداري الذي تم خلال الفترة الماضية مع الاتحاد الدولي لألعاب الماء، وبما يتوافق مع اللوائح والقوانين المنظمة، ويحقق الاستقرار المؤسسي للاتحاد.

وشددت الوزارة على استمرار دورها الإشرافي والرقابي على الاتحادات الرياضية في إطار قانوني يضمن حسن الإدارة، ويحافظ على مكانة الرياضة المصرية دوليًا، ويصون حقوق الأبطال الرياضيين ويكفل عدم تعرضهم لأي أضرار قد تؤثر على مشاركاتهم القارية والدولية.